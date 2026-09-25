ПБ блокира изслушване на външния министър заради гафа на Йотова

От "Демократична България" поискаха изслушване в пленарната зала на външната министърка Велислава Петрова-Чамова заради скандала с декларацията срещу Русия на 50 страни в ООН - предимно от ЕС, в която е посочена и България.

"Кая Калас също посочи, че България се е присъединила (към декларацията - б.а), а Йотова казва обратното. Искаме изслушване на министъра на външните работи, за да изясним дали Кая Калас лъже", заяви от парламентарната трибуна Надежда Йорданова, с което беше прекъснат дебатът за минималната заплата.

Предложението бе подложено на гласуване, като групата на "Прогресивна България" гласува против. Всички останали групи гласуваха за изслушване, включително ДПС и "Възраждане". Дори Делян Пеевски влезе в залата, за да гласува. Искра Михайлова от ДПС и Костадин Ангелов от ГЕРБ направиха гневни изказвания от трибуната и поискаха да не напускаме европейското семейство.

"Да напомня, че България е страна член на ЕС, не на друг съюз. България е страна член в съюз, в който политически представители заявиха, че трябва да заема ярка позиция по международни проблеми. Оказва се, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво е било изказано като позиция от ЕС, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. Сега народното дъбрание отново показва с мнозинството какво правим - подкрепяме ли ЕС в неговата позиция", заяви Михайлова.

"За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство - да се срамувам, че съм български народен представител. Изпитвам подобно чувство, защото на тази зала не ѝ отива да се снишава в моменти, в които на международнат асцена се решават съдбините на света. Поведението на мнозинството прилича на поведението на един български държавен ръководител, който от тази трибуна е изрекъл думите "снишаване, снишаване, снишаване", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ. И поиска да бъде изслушан зам.-министърът на външните работи. А след това парламентът излезе в поредната почивка, за да се свика председателски съвет.

В кулоарите на парламента Надежда Йорданова определи ситуацията като "абсурдна". "Не може две институции да заявяват две различни позиции, мнозинството крие какво става, не уважава парламентарната демокрация. Твърди ли Йотова, че Кая Калас лъже - ние ще настояваме този въпрос да бъде изяснен", каза тя.

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев пусна от парламентарната трибуна запис от съвместното изявление на страните членки на ООН, начело с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, на който се чува как Калас изброява имената на държавите, които с декларацията подкрепят Украйна, защитават я от руската военна агресия и осъждат войната. "Тук поздравявам и правителството и самия Радев, той е последователен и консистентен в подкрепата си към Украйна - той го направи с Коалицията на желаещите и сега в ООН. Но защо това ви кара да се срамувате, защо ви кара да не гласувате ресорен заместник - министър да дойде и да обясни българската позиция", заяви иронично Георгиев.