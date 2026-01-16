Парламентарна комисия подхваща закриването на КПК

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подхваща закриването на антикорупционната комисия (КПК). Ще бъдат разгледани законопроекти на ДПС-Ново начало, ГЕРБ и ПП-ДБ. В кулоарите на парламента от ПП-ДБ казаха, че по време на комисията ще настояват да бъде разгледана и декларация, с която ВСС незабавно да избере нов и.ф. главен прокурор, тъй като Борислав Сарафов заема длъжността незаконно повече от половин година.

В сряда ГЕРБ внесоха своето предложение за закриване на комисията чрез промени в Закона за Сметната палата. Герберите искат част от правомощията на комисията да преминат към Сметната палата (поддържането на имуществените декларации на висшите държавни служители и контрола върху конфликта на интереси). Борбата с корупцията пък да отиде при ГДБОП. През юли м.г. и санкционираният за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и хората му поискаха функциите на КПК да се прехвърлят към ДАНС и Сметната палата.

Законопроектът на ПП-ДБ от септември м.г. предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията, докато разследващите функции да преминат към следствието. Според обединението оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, трябва да преминат през комисия, която да установи има ли компромати, които се използват за шантаж, или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване. ПП-ДБ предлагат и деполитизиран избор на председатели - да има квота на съдебната власт, президента, квота на парламента.

Вчера ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски, както и че и двете предложения противоречат на международните стандарти. Така например няма как част от функциите на КПК да бъдат преместени в Сметна палата, защото това е в разрез с всички европейски и международни правила за сметните палати. "Ние бяхме против създаването на антикоупционната комисия, затова ще гласуваме за закриването ѝ. С Лена Бориславова пуснахме сигнал за това, че Антон Славчев (председателят на КПК - б.р) и други са оказали натиск върху хора да лъжесвидетелстват. Прокуратурата е възложила проверката на КПК. КПК ще разследва КПК, разбирате ли колко абсурдно е това", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. От ПП-ДБ отдавна настояват ГЕРБ да подпише предложението за оставка на Славчев, тъй като, по думите им, той е проводникът на влияние на Делян Пеевски в комисията.

Лена Бориславова пък заяви, че предстои в края на месеца в България да пристигнат представители на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. "Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на ПП", заяви Бориславова. Според нея ГЕРБ и ДПС-НН искат закриване на КПК точно сега, за да заметат следите.