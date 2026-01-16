Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентарна комисия подхваща закриването на КПК

Днес, 10:55
Законопроектът на ПП-ДБ от септември м.г.  предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията.
БГНЕС
Законопроектът на ПП-ДБ от септември м.г.  предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията.

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подхваща закриването на антикорупционната комисия (КПК). Ще бъдат разгледани законопроекти на ДПС-Ново начало, ГЕРБ и ПП-ДБ. В кулоарите на парламента от ПП-ДБ казаха, че по време на комисията ще настояват да бъде разгледана и декларация, с която ВСС незабавно да избере нов и.ф. главен прокурор, тъй като Борислав Сарафов заема длъжността незаконно повече от половин година.

В сряда ГЕРБ внесоха своето предложение за закриване на комисията чрез промени в Закона за Сметната палата. Герберите искат част от правомощията на комисията да преминат към Сметната палата (поддържането на имуществените декларации на висшите държавни служители и контрола върху конфликта на интереси). Борбата с корупцията пък да отиде при ГДБОП. През юли м.г. и санкционираният за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и хората му поискаха функциите на КПК да се прехвърлят към ДАНС и Сметната палата.

Законопроектът на ПП-ДБ от септември м.г.  предвижда създаването на по-малка комисия, която да се занимава с аналитичните дейности - конфликт на интереси, декларации и превенция на корупцията, докато разследващите функции да преминат към следствието. Според обединението оперативните дела, които в проекта на ГЕРБ преминават към ГДБОП, трябва да преминат през комисия, която да установи има ли компромати, които се използват за шантаж, или има материали, които реално могат да се използват за наказателно преследване. ПП-ДБ предлагат и деполитизиран избор на председатели - да има квота на съдебната власт, президента, квота на парламента.

Вчера ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски, както и че и двете предложения противоречат на международните стандарти. Така например няма как част от функциите на КПК да бъдат преместени в Сметна палата, защото това е в разрез с всички европейски и международни правила за сметните палати. "Ние бяхме против създаването на антикоупционната комисия, затова ще гласуваме за закриването ѝ. С Лена Бориславова пуснахме сигнал за това, че Антон Славчев (председателят на КПК - б.р) и други са оказали натиск върху хора да лъжесвидетелстват. Прокуратурата е възложила проверката на КПК. КПК ще разследва КПК, разбирате ли колко абсурдно е това", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. От ПП-ДБ отдавна настояват ГЕРБ да подпише предложението за оставка на Славчев, тъй като, по думите им, той е проводникът на влияние на Делян Пеевски в комисията.

Лена Бориславова пък заяви, че предстои в края на месеца в България да пристигнат представители на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. "Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на ПП", заяви Бориславова. Според нея ГЕРБ и ДПС-НН искат закриване на КПК точно сега, за да заметат следите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК

Още новини по темата

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
15 Яну. 2026

ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК
15 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

Безхаберието за КПК и главния прокурор коства вече 370 млн. евро
28 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"
26 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

Прокуратурата ще е принудена да провери за натиск по делото "Коцев"
21 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

ПП поиска да се прекрати изборът на антикорупционна комисия
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?