Оставка! Още повече българи са на нов мощен протест срещу кабинета

Още повече български граждани в сравнение с гигантския протест на 1 декември излязоха тази вечер на нов антиправителствен протест. Днес той е под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". В центъра на София - "Триъгълника на властта" и площад "Княз Александър I" се събраха над 100 000 недоволни от управляващата коалиция и подготвяния държавен бюджет за 2026 г., а протестът продължи над 3 часа. В морето от плакати и колажи преобладават образите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и този на ДПС-НН Делян Пеевски, като повсеместно се настоява за оттеглянето им от властта.

Протестите в столицата бяха "подгрети" от шествия на студенти от НАТФИЗ и от СУ. Специално пред Софийския университет "Св. Климен Охридски" се събраха активисти от новоучреденото независимo обединение под "Студенти против мафията", а от сградата на ректората бе провесен плакат "Студенти против мафията". Това е първата организирана активност на студентите срещу управляващите от години насам.

Протести има и в десетки други градове, общо над 25 - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград и др.

Във Варна хиляди се включиха в протестно шествие, организирано от ППДБ, с искане за оставка на правителството. pic.twitter.com/FEBVI9Ma03 — Дани Иванов🇧🇬🇺🇦 (@Taralejblog) 10 декември 2025 г.

Още в началото на масовия митинг в София лидерът на ДБ Ивайло Мирчев обяви през целия ден е имало индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал в центъра на града.

Тази вечер множеството надмина предишните два големи протеста през последните седмици. Множеството стигна този път чак до ул. "Г.С. Раковски", която прелива от хора, както и цялото Ларго. И отново централните метростанции към 17:30 ч. бяха претъпкани от желаещи да се включат в масовото недоволство срещу управляващите.

Масовият рефрен, подхващан от морето от недоволни, е "Когато па, когато па, когато падне Пеевски".

Основната сцена е пред президентството, а картина се излъчва на два големи екрана. На сцената се качи и певицата Невена Пейкова, която запя: "Бюджети, схеми, обещания, всичко е тотален крах."

Отново бе доказано, че българските турци не подкрепят единно Делян Пеевски и се появяват все повече недоволни от него. Пред хората в София излезе една от тези недоволни - туркинята Жана. "Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове. Вместо интеграция получаваме социална кастрация. Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители. Но няма да ви позволим да откраднете нашето бъдеще", заяви тя.

В концерта се включи и вокалистът на "Ахат" Звездомир Керемедчиев. Неговото изпълнение на "Блек сабат" предизвика масова еуфория. Но градусът се повиши още повече, когато той запя емблематичната песен "Черната овца".

В същото време

огромни лазери изписват по сградата на правителството "Оставка" и "Мафията вън!"

Пред множеството излезе лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. "Много сме, силни сме! Трябва да си върнем държавата! Днес имаше дебат по вота на недоверие, утре трябва да се гласува. Нека управляващите да направят един коледен подарък на България, на вас и утре да гласуват за вота на недоверие! Оставка!", каза той.

Агенция "Ройтерс" стриймва в профила си във Фейсбук от протеста в София.

На протеста се появи и Джем Юмеров, когото ви представихме днес сутринта. "Искам да мотивирам моите сънародници да са свободни! Винаги има един Джем и един Иван, готови да излязат на площада! Ще ви призова само да гласувате. Гражданското общество не е заспало. Джем означава обединител. Обединявайте се, българи!".

Студент от СУ "Св.Климент Охридски" разказа как са провесили банера "Студенти срещу мафията". Днес надвечер студенти нахлули в аулата, докато течала конференция, отворили прозореца и провесили банера. "Нямаме историческо време да чакаме! Нашият колега стои още там и каза, че ще пази банера да не го свали охраната, докато трябва", разказа студентът по право Александър Тончев.

По време на молитвата за България:

След 20:00 ч. към протеста се включи и народната певица Валя Балканска, която изпя емблематичната си песен "Излел е Дельо хайдутин".

Към 21:00 ч. на сцената се качиха и част от организаторите на днешния митинг - лидерите на ПП-ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Василев ентусиазира тълпата с познатия рефрен "Когато па, когато па, когато падне Пеевски". Божанов от своя страна призова присъстващите да се готвят за предсрочни парламентарни избори. "Този протест е исторически. Това е силата на гражданското общество. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали", допълни Божанов.

ИНЦИДЕНТИ НА ОСНОВНИЯ ПРОТЕСТ НЯМАШЕ, НО ЗАДЪРЖАНИТЕ СА 25

Призивите на организаторите за мирен протест намериха отклик в многобройната тълпа и не се стигна до инциденти. На изградените от полицията КПП обаче бяха задържани 25-има души, по информация на БНТ. В тях са открити забранени за внасяне предмети, наркотици и спрейове. 16-годишен младеж е хванат с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Друг арестуван е бил без документи. Сред задържаните има и обявен за издирване.

В Бургас полицията задържа двама провокатори, които се вклиниха маскирани в множеството.