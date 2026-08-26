Още 4 дрона довлече до България морето

За 4 случая на довлечени на брега или в наши води дронове или части от тях съобщи днес Министерството на отбраната. Първоначалната медийна информация беше за 2 случая край Варна, но се оказаха повече. Като си прибавят изплувалите части до Кранево, Галата и Царево, инцидентите стават 7 за 4 дни. Предполага се, че "находките" се дължат на североизточния вятър.

Официалните данни за днес: безпилотно летателно средство на плажа на Кабакум до Варна, взривно вещество не е открито, дронът е транспортиран до базата на ВМС в града; апарат е установен във водите до Поморие, унищожен е на място, същото и на Паша дере южно от Варна; в морето до комплекс ,,Камчия“ - крило от военен дрон, без взрив, транспортирано е, като случаят е от вчера.

БНТ поясни, че апаратът на Кабакум е около 2 метра дълъг, ширината е към метър и половина. Телевизията също така съобщи и за дрон в Несебър, но информацията засега не е официално потвърдена.

За разлика от нахлулия през Румъния дрон, властите не реагират и не свикват извънредни и възмутени пресконференции за новите дронове. И вече почти три седмици МВР и МО не казват дали на дрона от пресконференцията е имало взрив.