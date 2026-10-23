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Опозицията натиска управляващите за оставки

Председателят на парламента и шефът на НСО да се оттеглят след инцидента с Колтуклиева, зоват противниците на ПБ

23 Окт. 2026Обновена
Михаела Доцова
БГНЕС
Михаела Доцова

Тежкият инцидент вчера с бруталното отношение на охранител на председателя на парламента Михаела Доцова срещу журналиста Соня Колтуклиева провокира парламентарната опозиция да настоява пред управляващите за оставки.

ГЕРБ, която е най-голямата опозиционна партия, обяви, че е започнала подписка за извънредно заседание на Народното събрание и за оставката на Доцова. Тя беше излъчена на този пост от "Прогресивна България", с подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Сега депутатите на Бойко Борисов определят поведението на Доцова като "недопустимо и несъвместимо с институцията, която представлява".

"Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", обобщават от ГЕРБ.

От "Демократична България" настояха да се оттегли не само Доцова, но и началникът на НСО Емил Тонев, който миналата година беше преназначен на поста от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Коалицията обвинява управляващите, че с мълчанието си по случая показват "арогантност и самозабравяне", и изисква да се поеме отговорност за липсата на професионализъм в НСО – не само от Румен Радев, но и от подкрепяната от ПБ за изборите Илияна Йотова, която като президент в момента носи отговорност за държавната охранителна служба.

"Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!", призовават от ДБ.

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