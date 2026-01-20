Очаква се президентът да депозира оставката си пред КС

Президентът Румен Радев подава оставка днес пред Конституционния съд - това съобщи самият той в обръщението си към нацията снощи.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза, пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата. През 1993 г. Блага Димитрова сама поиска да напусне поста вицепрезидент и след около седмица Конституционният съд я освободи от поста. Очаква се, че и сега КС ще се произнесе до седмица, като в този период Радев е президент.

С решението на КС вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността "президент" до края на неговия мандат - 21 януари 2027 година. Йотова няма да има вицепрезидент в този период. Йотова вероятно ще се закълне пред парламента, въпреки че формално и това не е нужно - тя е положила клетва при встъпването на двойката, а президент ще стане по силата на самата Конституция.

Не е ясно как ще процедират със служебното правителство. Парламентарната въртележка премина и сега е наред обявяването на служебен премиер и сформирането на служебно правителство. Президентът, в момента Радев, а след седмица – Йотова, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, трябва да назначи служебно правителство и да насрочи нови избори в двумесечен срок.