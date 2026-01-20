Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Очаква се президентът да депозира оставката си пред КС

Днес, 05:25
БГНЕС

Президентът Румен Радев подава оставка днес пред Конституционния съд - това съобщи самият той в обръщението си към нацията снощи. 

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза, пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата. През 1993 г. Блага Димитрова сама поиска да напусне поста вицепрезидент и след около седмица Конституционният съд я освободи от поста. Очаква се, че и сега КС ще се произнесе до седмица, като в този период Радев е президент.

С решението на КС вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността "президент" до края на неговия мандат - 21 януари 2027 година. Йотова няма да има вицепрезидент в този период. Йотова вероятно ще се закълне пред парламента, въпреки че формално и това не е нужно - тя е положила клетва при встъпването на двойката, а президент ще стане по силата на самата Конституция. 

Не е ясно как ще процедират със служебното правителство. Парламентарната въртележка премина и сега е наред обявяването на служебен премиер и сформирането на служебно правителство. Президентът, в момента Радев, а след седмица – Йотова, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, трябва да назначи служебно правителство и да насрочи нови избори в двумесечен срок. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румен Радев, Конституционен съд

Още новини по темата

Водещи световни медии отразиха оставката на Радев
20 Яну. 2026

Румен Радев подаде оставка като президент

19 Яну. 2026

Назарян е готова за президент
18 Яну. 2026

КС започва 2026 г. с дело за контрола върху бързината на разследванията
18 Яну. 2026

Радев дава втория мандат на ПП-ДБ в сряда
13 Яну. 2026

ГЕРБ ще върне веднага неизпълнен мандата за кабинет
09 Яну. 2026

Радев бави първия мандат за кабинет
06 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия
30 Дек. 2025

Радев уважи местен референдум, но замълча за друг
20 Дек. 2025

Радев връчва първия мандат след Нова година
19 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Нека Радев да си спомни, че е президент
19 Дек. 2025

Възможностите за ново правителство се топят
18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?