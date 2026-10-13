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НС заседава извънредно за помилването на "Петричкия Ескобар"

Днес, 07:05
Булфото

Парламентът заседава извънредно днес, като в дневния ред е предвидена една точка - случая с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като „Петричкия Ескобар“.

Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022-ра г.

Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая.

Инициативата за свикване на извънредно заседание на НС дойде от "Продължаваме промяната", а искането им беше подкрепено от депутати от "Демократична България" и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на „Прогресивна България“.

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