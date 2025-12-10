Пеевски не се яви за обсъждането на вота на недоверие

Народното събрание обсъжда шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Той е внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ заради "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", както е написано в мотивите.

Вносителите обвиняват кабинета за действия, довели до негативно развитие за икономиката на страната; бездействия по ключови реформи, довели до стотици милиони, удържани по Плана за възстановяване и устойчивост; лошо и некомпетентно разпределение на публичен ресурс, който води до по-голяма тежест за работещите и бизнеса. "Основен проблем на икономическата политика е, че тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции", се казва в мотивите.

Самият Пеевски го няма в пленарната зала. От опозицията поставиха на мястото му картонена фигура с неговия образ.

Божидар Божанов от ПП-ДБ предупреди управляващите, че силата на протеста няма да намали с наближаването на празниците, а само ще расте, докато не подадат оставка. Според него властта е нелегитимна и това, което трябва да се направи сега, е да се възстанови машинното гласуване и машинното отчитане на гласовете преди избори, а след това - да се възстанови т.нар. санитарен кордон около Пеевски.

От "Възраждане" нападнаха правителството, че е "на пряко разпореждане на Делян Пеевски", а парламентарното мнозинство - че се е опозорило като изпълнява неговите заповеди. Цончо Ганев, който говори от името на партията, обърна темата на вота към Украйна и Китай - той обвини кабинета, че се готви да гарантира държавни заеми за Украйна под давлението на Брюксел, както и че възпира китайските инвестиции у нас и унижава Пекин.

Да защити кабинета излезе на трибуната финансовият министър Теменужка Петкова. Тя изтъкна като негов успех влизането в еврозоната и възстановяването на европейското финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Според министъра тези пари влизат в разходите, които ще направи държавният бюджет, и това води до по-високия размер на държавното разпределение като дял от БВП. Петкова призова "да се зарадваме на тези добри новини". Що се отнася до растящия държавен дълг, тя обяви, че в него "няма нищо, което да е излишно".

Между министъра и лидера на ПП Асен Василев възникна спор за бюджета. Василев обвини кабинета, че "краде бъдещето на българския народ" и не може да взима добри решения, защото е подчинено на Пеевски, и посочи, че управляващите намаляват парите за наука и образование, докато увеличават заплатите на шефовете в съдебната власт, и рискуват стотици милиони по ПВУ, защото отказват да изберат състава на държавната антикорупционна комисия. "Нямате свободната воля да работите за доброто на българските граждани и фирми", обърна се той към премиера Росен Желязков.

В отговор Петкова го нападна, че "манипулира общественото мнение" - по думите й, основната част от проектите по ПВУ засягат култура, образование, спорт, а финансирането по плана приключва през 2026 г. Според нея младите лекари и медицинските сестри вече нямат основание да протестират, тъй като исканията им били задоволени– в проекта на бюджет те са изведени на отделен ред, 30 милиона евро единствено и само за тях. "Вие искате да протестирате за това, че сме намерили решение. Не можем да ви угодим", обърна се министърът към Василев.

От ПП-ДБ свикват протест тази вечер край сградата на парламента преди гласуването на вота, което ще се състои утре. Досега кабинетът е преодолял пет поредни вота на недоверие като темите бяха разнообразни - от несправяне с екополитиките до вътрешна политика и правосъдие.