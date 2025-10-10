Ново заседание по делото "Коцев" затруднява адвокатското присъствие

Казусът с варненския кмет Благомир Коцев продължава с неочакван сюжет около адвокатите му.

След като вчера задържаните на 8 юли с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пратени под домашен арест, защитата на кмета веднага поиска ново преразглеждане и на неговата мярка. Оказа се обаче, че заседанието в Софийски градски съд е насрочено светкавично за днес от 15.30 часа, а адвокатите му не са в столицата. От щаба на Коцев бе обяснено, че Ина Лулчева е в чужбина, а в момента Николай Владимиров пътува с автомобил от Варна към София. В 15.30 той нямаше как да е пристигнал. Затова бяха направени опити чрез деловодството на съда да се определи нов, възможно най-късен час за днес.

Вкрайна сметка делото беше отсрочено за 19 ч.

Пред БНР от защитата на Коцев е било заявено, че уведомяване за днешното заседание е получено в последния момент.

Междувременно във Варна върви подготовка за нов протест в защита на Коцев. Насрочен е за вторник от 18 часа пред сградата на общината, като ще се проведе и шествие до сградата на окръжния съд.

СЪДИЯТА

Съдия по мярката е бившият спецсъдия Силвия Русева. През април тя влезе в новините с определението си за мерките на Кирил Петков и Божидар Божанов. Народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания. Това беше основният аргумент на Русева да не отмени наложените от прокуратурата гаранции на двамата политици. Те могат да влияят на разследвания и имат много контакти, включително и със служители от силови ведомства и такива, свързани с националната сигурност, прие тя за Петков и Божанов. Предстои да узнаем и разсъжденията ѝ за кметския пост.

Очаквайте подробности за мярката за неотклонение!