Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нови три дрона се появиха над летището в София

Този път не имало отклонени полети, а само едно забавено с 11 минути кацане

Днес, 17:53
Илияна Кирилова

Нови три дрона са се появили на летището в София. Това са потвърдили за bTV от летище „Васил Левски“.

В събота по обед, заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително кацна в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложи полет от Кьолн да кацне във Варна.

Дронът на летището в София не бил фотографски
Група авиационни фотографи опровергаха вчерашното съобщение на МВР, че летището е било затворено заради дрон на фотограф.
СЕГА
08 Март 2026

Тази нощ са получени 3 сигнала за нови три безпилотни апарата. От летището уточнили, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 ч. в нощта на неделя срещу понеделник. 

Дронът на летището в София не бил фотографски
Група авиационни фотографи опровергаха вчерашното съобщение на МВР, че летището е било затворено заради дрон на фотограф.
СЕГА
08 Март 2026

Този път не се е наложило отклоняване на самолети. Заради дроновете е имало един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дронове, летище Васил Левски

Още новини по темата

Първите украински експерти по дронове заминават за Близкия Изток
08 Март 2026

Американски военни свалиха погрешка правителствен дрон за $30 млн.
27 Февр. 2026

6 евро на час е таксата на реновирания покрит паркинг на летище София
10 Февр. 2026

Летище София открива покрития паркинг след мащабен ремонт
06 Февр. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Япония ще модернизира армията си с турски дронове
26 Дек. 2025

По Южното Черноморие се очакват урагани
18 Ноем. 2025

Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

20 Окт. 2025

Дронове снимат контейнерите в "Красно село" и "Люлин"
14 Окт. 2025

Дроновете хванаха по бели гащи властта и армията
29 Септ. 2025

И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база
27 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Неизвестни дронове летят над Стокхолм, Копенхаген и Осло
23 Септ. 2025

3000 дрона пресъздадоха шедьоври на Микеланджело над Ватикана
17 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?