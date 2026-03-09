Нови три дрона се появиха над летището в София

Нови три дрона са се появили на летището в София. Това са потвърдили за bTV от летище „Васил Левски“.

В събота по обед, заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително кацна в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложи полет от Кьолн да кацне във Варна.

Дронът на летището в София не бил фотографски Група авиационни фотографи опровергаха вчерашното съобщение на МВР, че летището е било затворено заради дрон на фотограф.

Тази нощ са получени 3 сигнала за нови три безпилотни апарата. От летището уточнили, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 ч. в нощта на неделя срещу понеделник.

Този път не се е наложило отклоняване на самолети. Заради дроновете е имало един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.