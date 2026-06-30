Напук на мазута властите обявиха морето за кристално чисто

Искра Исаева Мазутът на Бутамята от миналата седмица. Част от сигналите, според министъра, били за вече почистени места.

Мазутът продължава да вгорчава почивката на летовниците по Южното Черноморие, но здравните и екологичните власти обявиха морето за кристално чисто. Днес в офанзива по сутрешните блокове техните представители повтаряха, че морето е чисто.

"Няма активно и прясно замърсяване от нефтопродукти по крайбрежната ивица. Относно нефтените топчета бяха дадени предписания на концесионерите на плажовете и на общините за бързи действия за почистване", каза екоминистърът Росица Карамфилова пред Нова телевизия. Почистването е механично – изгребване, а в последните седмици се прави изключително с усилията на концесионерите и доброволци.

На всеки сигнал е реагирано адекватно, има разговори, има партньорство, реагира се навреме, изтъкна Карамфилова, опитвайки се да извади куп добри новини от бедствието. Дадени са указания на изпълнителна агенция "Морска администрация" да следи за потенциални източници, за да бъдат уведомени навреме гражданите. "Добрата новина е, че по данни от министерството на транспорта говорим за стари замърсявания и най-вероятно поради течения се изкарват на брега и това е често срещано", каза в прав текст министърът.

„Нямаме отклонения в нито един от мониторинговите пунктове. Водата е чиста и няма данни за микробиологично замърсяване“, заяви и заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова пред Би Ти Ви. Тя обаче призна, че при допир с кожата, топчетата може да доведат до реакции.

Около Синеморец и Ахтопол са основните сигнали, каза министърът, макар че в последните дни дойдоха сигнали и от Созопол, къмпинг Градина и др. Като цяло Черноморието е в добро състояние, увери тя, макар че в същото изречение каза и че на места има по-интензивно замърсяване.

Миналата седмица министерството на транспорта обяви, че не може да каже кой е източникът на замърсяването, защото топчетата били стари. "Те представляват остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са претърпели естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. Поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на тези образувания не е възможно да бъде определена тяхната възраст или конкретният източник на замърсяването. Поради това идентифицирането на конкретен плавателен съд, който би могъл да е свързан със замърсяването, е практически невъзможно", изми си ръцете ведомството от търсенето на каквато и да е отговорност.

РЗИ-Бургас съветва плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце.

Ако все пак мазут попадне върху кожата, той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, за да не предизвика раздразнение или алергична реакция. Децата са малко по-чувствителни, както и възрастните, към различните химични замърсявания. Това трябва да бъде отстранено своевременно и да бъде наблюдавано детето.

От здравната инспекция предупреждават още, че мазутът не трябва да се почиства с разредители или други агресивни препарати.

От здравната инспекция напомнят, че почистването на замърсяванията по плажовете е задължение на концесионерите и наемателите.