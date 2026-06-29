Ново нефтено петно се появи по Южното Черноморие

Фейсбук/Петър Михайлов РИОСВ – Бургас е издала предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици.

Нови сигнали за замърсяване с мазут по Южното ни Черноморие. Плажуващи сигнализират във Фейсбук, че мазни петна са се появили в Ахтопол, Созопол, Бургас и Синеморец, предва Би Ти Ви.

Най-тежко е положението в Ахтопол, където по водата се носят парчета, а по сушата няма как да се мине без омазване. Кадри показват, че замърсяване има по брега, във водата и по скалите. "Малки черни парченца полутечен мазут плуват навсякъде из водата. Излязох с мазут по врата, по ръцете и по стъпалата (от пясъка). Дечица наоколо бяха като далматинци - петната бяха навсякъде по тях", споделя жена от плажа в Ахтопол.

"Аз съм само за 2 дена около Созопол и от сутринта целият плаж е в нефт. Не се вижда лесно, защото е оплетен във водораслите, но ако го настъпиш, няма измиване. Обикаляхме района за лакочистител, за да се махне от тялото", коментира друг мъж.

На 20 юни от Министерството на околната среда и водите публикуваха, че в РИОСВ – Бургас са постъпили 21 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие. След извършена проверка експерти са констатирали множество мазутни топчета, изхвърлени от морето.

РИОСВ – Бургас е издала предписания към концесионерите на засегнатите плажове и до съответните общини за организация и незабавно почистване на плажните ивици.

От морските води в района бяха взети проби за изследване за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения. Предварителните данни сочат, че е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове.

От министерството посочиха, че концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици.