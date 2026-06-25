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Мазутът по Южното Черноморие бил от старо замърсяване

Невъзможно е да се идентифицира потенциалният източник, обясниха от транспортното министерство

25 Юни 2026
Тази снимка публикува от Бутамята Искра Исаева.
Искра Исаева
Тази снимка публикува от Бутамята Искра Исаева.

Мазутът по плажовете в последните дни, особено по Южното Черноморие, е от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда. Това съобщиха министерството на транспорта и агенция "Морска администрация". От над седмица насам плажовете на юг от Бургас бяха замърсени с мазутни топчета и отлагания. Последно сериозен проблем имаше на плаж Бутамята в Синеморец. Сигналите за мазут бяха над 40.

Топчетата са т.нар. „tar balls“ – катранени или смолисти образувания от старо нефтено замърсяване, престояло дълго време в морската среда, обясняват от транспортното ведомство. Тези отлагания са изхвърлени на брега от вълните заедно с морски отпадъци вследствие на бурното море в периода 15–20 юни. От министерството уточняват, че не става дума за следи от пресен нефтен разлив.

Става дума за остатъчни тежки фракции от нефт или нефтопродукт, които с времето са претърпели естествени процеси като изпарение на леките компоненти, дисперсия, окисляване и биодеградация. Отбелязва се, че в по-студена вода веществото се втвърдява и потъва, а при затопляне се размеква и може да изплува към повърхността, често полепвайки по водорасли или плаващи отпадъци.

От министерството уточняват, че поради силната промяна в химичния състав и физичните характеристики на тези образувания не е възможно да бъде определена тяхната възраст или конкретният източник на замърсяването. Поради това идентифицирането на конкретен плавателен съд, който би могъл да е свързан със замърсяването, е практически невъзможно. В последните дни имаше много критики, че властите бездействат, докато летовници и концесионери се мъчат да изчистят мазута.

Подобни катранени топчета могат да се придвижват на големи разстояния, включително трансгранично, преди да бъдат изхвърлени на брега, обясняват още от транспорта. От пресцентъра отбелязват, че аналогични случаи са наблюдавани и в предходни години, като става дума за стари замърсявания извън териториалното море на България, при които точният произход не може да бъде установен еднозначно. Уточнява се също, че в същия период подобни замърсявания са регистрирани и по южните брегове на Румъния.

От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ допълват, че в рамките на своите правомощия осъществяват постоянен контрол върху корабите в българските пристанища, както и сателитно наблюдение на морските пространства за евентуални разливи. До момента няма данни за текущ или скорошен нефтен разлив в териториалните води на България, нито за морски инцидент в региона, който да е причина за замърсяването.

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