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Мазут зацапа плажовете по Южното Черноморие

Във Варна пък откриха наличие на вредни бактерии във водата

Днес, 11:00
Мазутените петна са по плажовете на юг от Созопол
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Мазутените петна са по плажовете на юг от Созопол

Десетки сигнали за наличие на мазутни петна по плажовете на Южното Черноморие са били подадени в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Бургас (РИОСВ).

Според БНТ замърсяването е по плажните ивици между Созопол и Царево. В социалните мрежи обаче има снимкови и видеодоказателства за мазут чак до Синеморец.

Само в рамките на последното денонощие в РИОСВ са постъпили общо 21 сигнала. В тази връзка експерти на екоинспекцията са извършили проверки на място, съвместно с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“. 

Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите плажове и към съответните общини за незабавно организиране на почистването на плажните ивици. За всеки отделен случай са изпратени писма и до Изпълнителна агенция „Морска администрация“ с цел предприемане на действия в рамките на нейната компетентност и установяване на източника на замърсяването.

РИОСВ-Бургас съобщава също така, че ще бъдат извършени последващи проверки, за да се установят дали предписанията са изпълнени и дали плажните ивици са почистени.

Към момента не е ясно какъв е произходът на мазутените петна - дали заради замърсяване от танкери, или са следствие на военните действия в черноморския регион на Украйна.

 

На Север

Завишени показатели на ешерихия коли (Escherichia coli) и чревни ентерококи (Enterococcus) са установени на Офицерския плаж във Варна, съобщи пък местната областна управа, след като РЗИ е взела проби от водата. Заради наличието на бактериите здравната инспекция препоръчва слагане на табела "Къпането временно не е разрешено".

Ситуацията не е нова. В съседство на Офицерския плаж е вливането в морето на Шокъровия канал, събиращ мръсотиите на половината град. Въпреки постоянно афишираните мерки за чистота, той все така си излива мръсотии, поради което упражнението "вдигане и сваляне" на забраната се разиграва почти всяко лято. Най-интересното е, че макар никога да не е било тайна положението точно на този плаж, той никога не е оставал без хора.

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замърсяване с мазут

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