ПБ направи половинчат компромис за правата на депутатите

След остра съпротива от страна на опозиционните формации, ПБ направи частичен компромис във връзка с текста в парламентарния правилник, чиято промяна провокира най-силно недоволство. Става въпрос за разпоредбата, която дава възможност на депутатите да изискват сведения и документи, както и да имат право на достъп до държавни и местни органи и дружества, когато изпълняват правомощията си.

Първоначално от ПБ искаха да сведат законовия текст до едно изречение – че органите са длъжни да оказват съдействие на депутатите във връзка с изпълнение на правомощията им. Това даваше възможност на органите сами да решават каква информация да предоставят. Дори нямаше фиксиран определен срок, в който парламентаристите да очакват отговор. Това предизвика бурен отпор от страна на ГЕРБ, ПП, ДБ и "Възраждане", които настояваха, че се орязват възможностите на депутатите им да упражняват парламентарен контрол и да търсят информация, която може да доведе до разплитане на казуси от обществен интерес.

На днешното финално заседание на временната комисия, която работи по парламентарния правилник, депутатът от ПБ Димитър Петров представи дълго, предварително изработено становище по случая. В него се обясняваше, че действащата разпоредба "допуска прекомерно и необосновано изискване на документи и достъп до административни структури, включително до финансово-счетоводна информация, представляваща немалко пъти търговска тайна, която се използва за лични цели". Конкретно се твърдеше, че депутати, работещи като адвокати, събират информация, която използват в съдебни дела, в интерес на клиентите си. Нямаше примери.

Според управляващите правото на достъп пък се използва като средство за натиск. "Бил съм потресен от това народни представители да развяват депутатската си карта и да нахлуват в държавни институции, телевизии, ЦИК, общински съвети, да се възползват от правомощията си, за да упражняват натиск", каза Петров. По думите му, мнозинството цели "по-прецизна и съразмерна уредба", която да предотврати злоупотреби с правомощия. А депутатите трябвало да добиват информация в рамките на парламентарните комисии, в които работят.

Във временната комисия се стигна до дълъг спор, в който опозиционните депутати даваха примери за полезна работа, която са свършили, благодарение на този текст в правилника, и призоваваха управляващите да не го орязват. Накрая от ПБ склониха на компромисен вариант, според който органите "са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване информация във връзка с изпълнение на правомощията му в срок от 14 дни".

От опозицията не останаха доволни и управляващите си гласуваха предложението сами. Остава да видим дали при разглеждането на промените в правилника в пленарната зала няма да се стигне до друг компромис.

Слаб контрол

Управляващите значително отслабиха парламентарния контрол, като позволиха на членовете на правителството по-лесно да отбягват отговорите на депутатските питания. Сега в правилника има разпоредба, според която членовете на кабинета могат да отложат устен отговор на депутатски въпрос, ако са болни, заминали са на командировка в чужбина или имат неотложен случай, но не повече от два пъти. Днес това ограничение беше отменено. И тъй като министрите винаги могат да си намерят удобен "неотложен случай", на практика им се позволява да избягват контрола колкото си искат.

Също така, досегашният правилник казваше, че членове на кабинета, които не са отговорили в законния срок на депутатски въпрос или питане, са длъжни в 10-дневен срок да се явят лично пред Народното събрание и да обяснят защо не са изпълнили това свое задължение. Това също отпадна по волята на управляващите, които не виждат с какво това допринася за ефективната работа.

Категорично

Няма ограничаване на правата на опозицията с промените в правилника, това е преескпониране на предложенията. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова, цитирана от БТА . Тя е в Рим, начело на парламентарна делегация по случай 24 май.

По думите й, част от предложенията на ПБ връщат положения от по-стари правилници. Доцова е коментирала конкретно отпадането на възможността опозицията да предлага изслушване на министри в първата сряда на месеца. Тя смята, че така парламентарният контрол се връща на мястото си - в петък, в последните три часа от седмицата.

Председателят твърди, че измененията в правилника "водят в посока по-бърз законодателен процес и връщане към държавността".

Подкрепа

Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти, че депутатите "имат пълното право да направят правилника, както решат". Тя подчерта, че е необходимо да се реформира начинът, по който работи парламентът, тъй като е с малък процент на одобрение, а трябва да бъде "добро място за дискусия, за спорове, място за контрол и за решения".

"Ако този правилник гарантира това, а виждам в предложенията, че го гарантира, тази институция според мен ще работи по-добре", смята държавният глава.