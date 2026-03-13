Протест настоя да се разкрие истината за "Петрохан"

Майката на убития 22-годишен Николай Златков в кемпера до Околчица разпространи в писмо до медиите недоволството си от работата на прокуратурата и отношението й към близките на загиналите, съобщи Нова тв.

Ралица Асенова отбелязва, че е получила много ограничен обем материали, включително черно-бели снимки с лошо качество, както и съдебно-медицинска експертиза от съдебен лекар във Враца. Днес тя и останалите роднини на загиналите свикаха протеста "Искаме фактите" пред Съдебната палата. Там бяха и родителите на Ивайло Калушев и Александър Макулев. Ораторите изразиха всеобщо възмущение, че прокуратурата работи и налага само една версия за смъртта на шестимата. Петромир Кънев от "Правосъдие за всеки" каза: "В сградата зад нас работят най-високо платените служители в държавата. И те ни казаха оня ден ще работим, като се стопи снегът на "Петрохан"! Не се примирявайте!". Няколко хиляди протестиращи, които носеха жълти сърца, скандираха: Истината, истината, истината!. Гражданският активист Виктор Лилов, съорганизатор на протеста, попита: Кого прикрива прокуратура ?! Демонстрантите го прекъснаха със скандиране: "Мафия! Мафия! Мафия!". На протеста Ралица Асенова разказа за противоречивите твърдения на разследващите и специално акцентира, че в съдебно медицинските експертизи е установено, че в телата на тримата загинали в кемпера не е открита семенна течност. "Защо прокуратурата не каза това на пресконференцията?!", попита риторично Асенова.

В писмото си до медиите тя обяснява: "От предоставените документи става ясно, че има сериозно разминаване в датите, което поставя под съмнение точността на документацията и направените от вещото лице, изготвило съдебно-медицинската експертиза на трупа на Николай Златков /а вероятно и на останалите два трупа от Околчица/, изводи. Вещото лице заключава, че смъртта е настъпила 2-3 денонощия преди извършване на аутопсията, като при този извод вещото лице изрично е съобразило ниската температура на атмосферата. Не става ясно кога е извършена аутопсията, при положение че в протокола липсва такова отбелязване, но за сметка на това е отбелязано, че по данни на разследващия полицай, назначил експертизата, изследваното от вещото лице тяло е намерено на 9.2.2026 г. Самият съдебен лекар е участвал при първоначалния оглед, който обаче е на 8-и, а не на 9-и февруари", отбелязва Асенова и допълва, че "тази информация не беше съобщена на пресконференцията на прокуратурата, въпреки че е от ключово значение за времевата линия на събитията".

Асенова посочва, че не са й предоставени балистичната и трасологичната експертиза и ясни заключения за използваното оръжие.

"В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки“, нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. – изследвани и впоследствие - ползвани. За това и към момента се дължат отговори дали в тялото на Златков са били открити проектили от две различни оръжия или се касае за различни части от един същ боеприпас и, ако е последното – поради какви причини вещото лице си е позволило да запише, че се касае за два проектила. Ако тези „находки“ не са били иззети по съответния процесуален ред, следва да бъдат направени съответните изводи", твърди Асенова.

"В същата експертиза се описват охлузвания по подбедриците, които са определени като постмортални, тоест настъпили след смъртта. Това означава, че след настъпването на смъртта е имало физическо въздействие върху тялото – местене, влачене или друга манипулация. Кой, кога и по какви причини ги е причинил – търсим отговори, тъй като този факт поставя сериозни въпроси като този дали местопроизшествието е заварено в първоначалния си вид", продължава Асенова.

Майката на Николай пита остро:

"Защо прокуратурата не съобщи официално, че в тялото на Златков няма следи от семенна течност и не опроверга собствените си твърдения от по-рано?

Защо близките на жертвите не получават пълен достъп до материалите, за да могат да упражнят правото си да искат събиране на доказателства, а в същото време информация се предоставя на други лица и институции по неясни причини?

Органите на досъдебното производство се държат с пострадалите лица като с обвиняеми, криейки информация от тях и създавайки им сериозни или непреодолими пречки да ги упражнят.

Защо до настоящия момент разследването не е възложено на Национална следствена служба така, както бяха възложени разследванията по случаите с АТВ-то на Слънчев бряг, делото „Семерджиев“, делото „Сияна“ и много други дела с едно местопроизшествие и едноактно престъпление?

Защо едва месец и половина, при това след моя жалба до Апелативна прокуратура, двете досъдебни производства бяха обединени?

Само за пълнота – точно месец след първите искания и ден след изтичане на срока за отговор на жалба, депозирана до Апелативна прокуратура София, аз все още нямам отговор на всички въпроси и по всички искания. Какво по-голямо доказателство за институционално бездействие?"

Ралица Асенова обяснява, че съдебно-медицинската експертиза е изготвена само от един лекар, въпреки че става дума за безпрецедентен случай с шест жертви и настоява за повторни експертизи, извършени от независим екип от поне трима съдебни лекари в специализирано медицинско заведение.

"Близките на загиналите имат право на пълна прозрачност, а обществото има право да знае какво всъщност се е случило", заключава Асенова.