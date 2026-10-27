Малко над 1.5 млн. избиратели са гласували на първия тур

БГНЕС Избирателната активност е много по-ниска в сравнение с предните президентски избори през 2021 г.

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Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри решение с официалните резултати от първия тур на президентските избори.

Гласували са 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 граждани с право на глас. Това прави 23.2% избирателна активност.

В президентския вот през 2021 г. се включиха 2 687 307 души (40.5%), при това тогава избирателите по списък бяха повече – 6 635 305 души.

Водещата в надпреварата сега кандидатска двойка – Илияна Йотова и Кирил Вълчев, взима 34.759% от вота или 528 951 гласа. Те отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които получиха 31.952% или 486 232 гласа.