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Малко над 1.5 млн. избиратели са гласували на първия тур

Днес, 17:44
Избирателната активност е много по-ниска в сравнение с предните президентски избори през 2021 г.
БГНЕС
Избирателната активност е много по-ниска в сравнение с предните президентски избори през 2021 г.

Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри решение с официалните резултати от първия тур на президентските избори.

Гласували са 1 525 034 избиратели от общо 6 584 025 граждани с право на глас. Това прави 23.2% избирателна активност.

В президентския вот през 2021 г. се включиха 2 687 307 души (40.5%), при това тогава избирателите по списък бяха повече – 6 635 305 души.

Водещата в надпреварата сега кандидатска двойка – Илияна Йотова и Кирил Вълчев, взима 34.759% от вота или 528 951 гласа. Те отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които получиха 31.952% или 486 232 гласа.

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