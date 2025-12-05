Край Ахтопол бедства удареният от дрон руски танкер

Танкерът "Кайрос" - един от двата кораба, които бяха ударени от украински морски дрон „SEA BABY“ в Черно море, бедства край Ахтопол. Според очевидци, танкерът е на три километра от фара на града.

ИА “Морска администрация” заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателния съд, навлязъл в териториалните води на Република България. "Кайрос" бе поразен от украински дрон край Босфора преди два дни. Танкерът е част от руския сенчест флот. "Кайрос" е с размери от 276 метра и тежи 150 хил. тона.

По-рано днес службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд е навлязъл в българските териториални води, но не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара, около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos с 10 души на борда. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация” са изпратени катер на ГД “Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

Не е ясно въобще как танкерът се е озовал в български води. Подозира се, че турски влекач го е дърпал към Тузла, но по някаква причина влекачът прекъсва буксировката, изключва AIS и в момента се намира в Инеада. Възможно е това да е станало заради изключително лошото време в района.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Плавателният съд е под постоянно наблюдение, заради силното вълнение, което достига 4 бала.

Катер на ГД “Гранична полиция” е в готовност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.

Областна администрация – Бургас обяви, че няма опасност от разлив.

През последните три години танкерът е плавал под имената Paros, Filikon, Katiuska, а Kairos се казва от август т.г. Танкерът е плавал под либерийски, панамски и гамбийски флагове. Официален собственик е китайска фирма, но е санкциониран като част от руския сенчест флот.