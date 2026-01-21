КПК ще бъде закрита с герберски законопроект

Управляващото мнозинство закри на първо четене Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Бяха разгледани три законопроекта - на ГЕРБ, ПП-ДБ и на ДПС-Ново начало. В крайна сметка одобрен беше този на ГЕРБ.

КПК беше създадена в края на 2023 г. След като политиците дадоха на комисията сериозни правомощия, те решиха да я закрият. За отбелязване е, че заради КПК и процедурите по отчетност и контрол над главния прокурор, сумата от плащанията по ПВУ, задържана от ЕК, е 370 млн. евро. В пленарната зала Васил Пандов от ПП-ДБ каза, че в годините, в които комисията съществува, от Съвета на Европа са излизали с множество препоръки, но КПК е изпълнила много малко от тях.

От ГЕРБ искат функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на ГДБОП, разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта ще бъде възложено на следователите. Дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.

Божидар Божанов от ПП-ДБ заяви, че със закриването на комисията със закона на ГЕРБ "ще бъдат заметени следите на Пеевски и Борисов". "Второто е, че ще нарушим всички международни правила за одитните институции. Приемате законопроект, преписан от Пеевски, само с малки промени. Това е вреден начин за закриване на тази комисия", каза Божанов. Атанас Атанасов пък обърна внимание какво пише в преходните и заключителни разпоредби. "С влизането в сила на този закон комисията предава на ДАНС всички архивни дела. Останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно". Атанасов заподозря, че така се дава възможност събраните данни, особено такива, събирани със специални разузнавателни средства, да бъдат само фиктивно унищожени и след това да бъдат използвани.

Другите предложения

От ПП-ДБ искат КПК да бъде закрита, защото резултатите от дейността ѝ не оправдават обществените очаквания. Според тях "КПК в настоящия си вид е бухалка, тя атакува опозицията и се използва за политическа саморазправа и за натиск на кметове". От ПП-ДБ поискаха да се създаде Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Новосъздадената комисия ще осъществява правомощия по установяване на конфликт на интереси, както и по приемане и обработка на декларации за имущество, като същевременно се запазват нейните аналитични и консултативни функции. Предвижда се комисията да функционира като специализиран орган за мониторинг и оценка на корупционния риск с цел повишаване на ефективността и прозрачността на дейността ѝ.

В законопроекта обединението се предлагаше нов ред за определяне състава на комисията, при който двама от членовете се избират от парламента, двама - от общото събрание на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и един член - от президента.

ДПС-Ново начало смятат, че някои от функциите на КПК се дублират от други национални органи. Със законопроекта на Делян Пеевски се предлагаше функциите на комисията, свързани с подаването и проверката на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси, превенцията на корупцията и поддържането на електронните регистри, да преминат към Сметната палата, а дейностите по противодействие на корупцията чрез разкриване и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност на корупционни деяния, извършени от лица, заемащи публични длъжности, както и общата администрация на Комисията, да преминат към Държавна агенция Национална сигурност.