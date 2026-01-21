Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

КПК ще бъде закрита с герберски законопроект

Така ще бъдат заметени следите на Пеевски и Борисов, каза Божидар Божанов от ПП-ДБ

Днес, 11:36
Анна Александрова е сред вносителите на законопроекта на ГЕРБ.
БГНЕС
Анна Александрова е сред вносителите на законопроекта на ГЕРБ.

Управляващото мнозинство закри на първо четене Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Бяха разгледани три законопроекта - на ГЕРБ, ПП-ДБ и на ДПС-Ново начало. В крайна сметка одобрен беше този на ГЕРБ.

КПК беше създадена в края на 2023 г. След като политиците дадоха на комисията сериозни правомощия, те решиха да я закрият. За отбелязване е, че заради КПК и процедурите по отчетност и контрол над главния прокурор, сумата от плащанията по ПВУ, задържана от ЕК, е 370 млн. евро. В пленарната зала Васил Пандов от ПП-ДБ каза, че в годините, в които комисията съществува, от Съвета на Европа са излизали с множество препоръки, но КПК е изпълнила много малко от тях.

От ГЕРБ искат функциите по разкриване и противодействие на корупцията да бъдат възложени на ГДБОП, разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта ще бъде възложено на следователите. Дейностите по превенция на корупцията, установяване на конфликт на интереси и на несъответствие в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности, се прехвърлят към Сметната палата, която става правоприемник на административните структури на КПК, осъществяващи тези функции.

Божидар Божанов от ПП-ДБ заяви, че със закриването на комисията със закона на ГЕРБ "ще бъдат заметени следите на Пеевски и Борисов". "Второто е, че ще нарушим всички международни правила за одитните институции. Приемате законопроект, преписан от Пеевски, само с малки промени. Това е вреден начин за закриване на тази комисия", каза Божанов. Атанас Атанасов пък обърна внимание какво пише в преходните и заключителни разпоредби. "С влизането в сила на този закон комисията предава на ДАНС всички архивни дела. Останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно". Атанасов заподозря, че така се дава възможност събраните данни, особено такива, събирани със специални разузнавателни средства, да бъдат само фиктивно унищожени и след това да бъдат използвани. 

Другите предложения

От ПП-ДБ искат КПК да бъде закрита, защото резултатите от дейността ѝ не оправдават обществените очаквания. Според тях "КПК в настоящия си вид е бухалка, тя атакува опозицията и се използва за политическа саморазправа и за натиск на кметове". От ПП-ДБ поискаха да се създаде Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси. Новосъздадената комисия ще осъществява правомощия по установяване на конфликт на интереси, както и по приемане и обработка на декларации за имущество, като същевременно се запазват нейните аналитични и консултативни функции. Предвижда се комисията да функционира като специализиран орган за мониторинг и оценка на корупционния риск с цел повишаване на ефективността и прозрачността на дейността ѝ.

В законопроекта обединението се предлагаше нов ред за определяне състава на комисията, при който двама от членовете се избират от парламента, двама - от общото събрание на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, и един член - от президента.

ДПС-Ново начало смятат, че някои от функциите на КПК се дублират от други национални органи. Със законопроекта на Делян Пеевски се предлагаше функциите на комисията, свързани с подаването и проверката на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси, превенцията на корупцията и поддържането на електронните регистри, да преминат към Сметната палата, а дейностите по противодействие на корупцията чрез разкриване и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност на корупционни деяния, извършени от лица, заемащи публични длъжности, както и общата администрация на Комисията, да преминат към Държавна агенция Национална сигурност.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

КПК

Още новини по темата

Парламентарна комисия одобри закриването на КПК

16 Яну. 2026

Прокуратурата пусна КПК да се самопровери за натиск по знакови дела
15 Яну. 2026

ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ, че са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК
15 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

Безхаберието за КПК и главния прокурор коства вече 370 млн. евро
28 Дек. 2025

Днешната буря с Благомир Коцев се оказа в чаша вода
23 Дек. 2025

ПП: Пеевски пак се задейства срещу варненския кмет

18 Дек. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"
26 Ноем. 2025

Прокуратурата ще погребе преписката за натиск по делото на варненския кмет
06 Ноем. 2025

Прокуратурата ще е принудена да провери за натиск по делото "Коцев"
21 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

КПК отказа да разпита Бориславова, Петков и Василев
06 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?