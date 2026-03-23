Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Коалицията на Радев ще вземе държавни пари за предизборна реклама

Сред получателите на бюджетни средства за вота е също АПС на Ахмед Доган

Днес, 17:01
"Прогресивна България", водена от Радев, няма да получи пълен медиен пакет.
Фейсбук/Прогресивна България
"Прогресивна България", водена от Радев, няма да получи пълен медиен пакет.

9 партии, 7 коалиции и един инициативен комитет, регистрирани за парламентарните избори на 19 април, ще получат финансова помощ от държавата за предизборната си кампания. Става въпрос за т.нар. медийни пакети, които по закон се раздават на онези участници във вота, които не получават държавна субсидия.

Помощта цели да осигури минимална равнопоставеност в медийното присъствие на претендентите за Народното събрание. Получателите й се определят от Централната избирателна комисия (ЦИК). На партиите и коалициите се полагат по 40 000 лв. или 20 451.68 евро.

Според решението на ЦИК сред бенефициентите е "Прогресивна България" - коалицията, с която ще участва във вота бившият президент Румен Радев, която ще получи 13 633.86 евро. Формацията няма да вземе пълната сума, тъй като една от партиите в състава й - "Политическо движение Социалдемократи", доскоро участваше в коалицията "БСП-Обединена левица", която е парламентарно представена и като такава получава държавна субсидия.

Друг получател е коалицията АПС на Ахмед Доган, в която влизат едноименната партия и "Земеделски народен съюз". Последната беше партньор на Доган на предните избори, когато коалицията АПС влезе в парламента, и също е взимала субсидия. Партията АПС не попада в тази категория, тъй като дотогава все още не беше учредена.

На пълен медиен пакет имат право партиите "Съпротива", "Народна партия Истината и само истината", "Национално движение Непокорна България", "Партия на зелените", "Пряка демокрация", "България Може", "Нация", "Глас Народен" и "Движение на непартийните кандидати". А също коалициите "Моя България", "Трети март", "Синя България", "Сияние" и "Антикорупционен блок", както и един инициативен комитет, издигнал независим кандидат за депутат – на Тодор Батков, на който обаче по закон се полагат само 5000 лв. или 2556.46 евро.

От Институт за развитие на публичната среда, който коментира темата, посочват, че при някои формации "медийните пакети са единственият деклариран приход, без други източници на финансиране или разходи за реална предизборна дейност". "Така механизмът, създаден като инструмент за равнопоставен достъп до медии, на практика започва да функционира като източник на публично финансиране за определени участници", констатират от неправителствената организация.

Последвайте ни и в google news бутон

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?