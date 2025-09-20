Кирил Петков заплаши Пеевски и Борисов с действия, а не с разговори

Кирил Петков, който доскоро беше съпредседател на "Продължаваме промяната", а сега е редови партиен член и депутат, заплаши Делян Пеевски и Бойко Борисов с действия. "Време е за действия, не за разговори на маса!", завършва пост на Петков във "Фейсбук".

Той не конкретизира какво смятат да правят занапред. Спира се на резултата от последния вот на недоверие, който бе предшестван от блокирането на служебния вход на парламента, за да не могат Пеевски и Борисов да влязат във вътрешния двор със служебните си коли. Това предизвика скандал с лидера на ДПС-НН, който избухна във вулгарни обиди срещу Кирил Петков и Асен Василев, като заплаши, че ще направи "държава с главно Д".

"Пеевски говори за хората, но не може да проходи и 30 метра сред тях! Пеевски от сутрин до вечер говори за хората, но в реалността не може да проходи и 30 метра сред тях дори с бодигарди. Представете си го да ходи сам по тротоара без охрана – невъзможно.

В четвъртък се наложи да бъде заобиколен не само от депутати, но и от двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) – Деян Нешевски и Йосиф Янчев. Абсурдно е как заместник-командирът Димитър Аврамски е пуснал двете барети като бодигарди на депутат. Това е подигравка с най-специалното звено на държавата и показва колко далеч от хората е този човек. Затова поздравявам Манол Глишев, че на протеста показа телефона на Пеевски – поне през SMS сега той може да има достъп до реалните хора. Борисов се крие зад болните колене!

Борисов също не ходи сред хората въпреки народното си говорене. За разлика от Пеевски, който реши да се направи на мъж и показа безмерната си гротеска, Борисов започна да се оправдава, че го болят коленете. Типичният стил на Борисов – да се прави на жертва и публиката да го съжали.

Партньорството, което създаде политически затворници!

Реално тези двамата са партньори, заради които днес имаме политически затворници: Благо, Николай, Йордан и Никола. Абсолютно неверно е, че зад тези насилствени арести стои само Пеевски – Борисов много добре знае за тях и е бил част от решението.

Разликата е, че най-голямата слабост на Пеевски е неговата неспособност да спре дори когато е добре за него. Тази маниакалност го доведе до Магнитски, до протестите през 2013, и сега ще доведе до ексцесии и насилие.

Борисов обикновено излиза сух от водата, но този път няма да успее, защото Пеевски все повече го завлича в дълбокото, и съдбата на Доган му е предначертана в това партньорство. Пеевски е наричал Доган “духовния си баща” и му взе покрива над главата – представям си до къде ще стигне с “партньора си” Борисов.

Тежкият режим и съпротивата!"

По-нататък Петков описва условията в следствения арест, при които са поставени варненският кмет Благомир Коцев, варненските общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бившият зам.кмет на София Никола Барбутов и предупреждава, че "Времето на свободните хора идва! Но в природата всяко действие предизвиква противодействие. Предимството на свободните хора е, че са много повече, и когато им прелее нивото на търпимост, ще залеят двамата – въпрос на време. Дори представянето на телефона на Пеевски по време на протеста е стъпка в правилната посока. Дори хората в България да се притесняват да му пратят съобщение, сигурен съм, че хилядите българи извън България, а и по смелите в България ще си направят труда да му дадат обратна връзка от “хората”. Борбата продължава! ... Зависи от всеки един от нас, дали тези престъпления над свободата ще продължат. Време е за действия, не за разговори на маса!"

Днес депутатът от ДБ Манол Пейков коментира по БНТ изказването на Пеевски, че всеки ден се обажда на министри. "Даниел Митов вчера в "Панорама" не го отрече, което значи, че наистина е така и им казва какво да правят. В каква роля го прави? Той дори не е в управлението, поне на хартия. Не е, защото реално неговият златен пръст в момента държи правителството на власт". Пейков припомни, че правителството дойде на власт с гласовете на АПС, след което те се оттеглиха: "Без АПС правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН няма достатъчно гласове в зала, за да има мнозинство. И всъщност Делян Пеевски и неговата група, която гласува абсолютно единодушно в полза на правителството, го държат на власт. В момента, в който той реши, че не му е изгодно, той ще го капичне."

Според Пейков, има само два начина държавата да бъде върната на пътя на демократичното развитие: "Защото това, което се случва, е, че ние станахме част от Шенген, благодарение на нашите усилия, влязохме в еврозоната, въпреки че ГЕРБ веднага, след като стартираха правителството в началото на годината казаха, че не е още време. И ние бяхме тези - ПП-ДБ, и по-специално ДБ, които ги притискахме в зала всеки божи ден и накрая те промениха курса. Тоест това е резултат на нашите конкретни усилия, въпреки че сме в опозиция. Но държавата не е демократична. Да си просто в Европа не означава, че ти имаш демократични институции. Институциите са по-завладени от всякога и всички го виждат."

По думите му, единият начин, ако искаме да променим държавата, е да правим революция. "Другият начин е да търсим опитомяване - еволюция. Това, което ние се опитваме да правим и това може би е най-важното послание днес, което се опитваме да правим с българската политическа система е да опитомяваме", добави Манол Пейков.