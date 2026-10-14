Кабинетът предложи 660 евро минимална заплата от 1 януари

БГНЕС Наталия Ефремова казваше, че ще настоява за 672,80 евро минимална заплата, но въпросът бе предрешен от указанията на Гълъб Донев.

Сагата с минималната заплата за 2027 г. стигна най-после до конкретен размер – правителството предложи тя да е 660 евро. Проектът на постановление е публикуван след края на работния ден на сайта за обществени обсъждания. Внесен е от социалния министър Наталия Ефремова.

Минималната часова работна заплата ще е 3,98 евро при нормална продължителност на работното време от 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Най-ниското възнаграждение за 2027 г. трябваше да се определи в диапазон между 620,20 и 672,84 евро, според нова формула, записана в Кодекса на труда. Дори 672,80 евро беше коментирано като твърде ниско спрямо предходния модел на определяне, който щеше да даде около 690 евро. 660 евро обаче беше очакван размер, защото точно той е посочен в указанията на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев за изготвянето на бюджета за следващата година.

Бюджет 2027: 660 евро минимална заплата и 2400 евро таван за осигуровки 660 евро минимална заплата и 2400 евро максимален осигурителен доход залага правителството за следващата година. Това са нивата, които финансовият министър Гълъб Донев е спуснал в указанията си до ведомствата за изготвянето на проекта за бюджет 2027.

Увеличението спрямо тазгодишния размер е с 39,80 евро или 6,4%. Това, според правителството, компенсира и надхвърля годишната (5,7%) и средногодишната инфлация (5,1%) по предварителни данни на НСИ.

По последни данни, които са за второто тримесечие на тази година назначените на минимална основна заплата по трудов договор и пълно работно време са около 462 150.

Показателите, които са използвани при определянето на най-ниското възнаграждение, са:

- средногодишно изменение на цените за 2025 спрямо 2024 г., измерено чрез индекса на цените на малка по състав кошница – 5,7%;

- годишно изменение на брутната медианна работна заплата на наетите на

пълно работно време, измерено с темпа на прираст – 13,67%;

- годишно изменение на средната брутна работна заплата на наетите лица, измерено с темпа на прираст – 11,98%;

- годишни изменения на брутната добавена стойност на един зает по съпоставими цени за период от последните 10 години – 2,6%.

В оценката на въздействието към проекта има любопитни данни и прогнози. Средногодишната инфлация за 2027 г. се очаква да бъде 3,8%, след което да се забави до 2,5% през 2028 г. Темпът на растеж на заетите в икономиката ще се забави тази година до 0,6%, догодина ще спадне до 0,4%, а през 2028 ще е 0,1%.

По данни на Европейската фондация за подобряване условията на живот (Eurofound) през 2024 г. има група от 10 страни, в които увеличението на минималната заплата надхвърля 10%. Най-голямо увеличение има в Полша (21,5%), следвана от Хърватия и България (20%), Унгария (15%), Естония и Латвия (13%), Ирландия (12%), Малта (11%) и Литва и Румъния (10%). Нашата заплата обаче остава най-ниската в ЕС.