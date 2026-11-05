"Избирам България" се разширява и за хора с български произход

Министерството на труда и социалната политика планира нов прием по инициативата "Избирам България", насочен към хора с български произход, които желаят да се установят и реализират професионално в страната. Това съобщи министърът на труда и социалната политика при откриването на форума "Европа е с мен", организиран от програма "Развитие на човешките ресурси".

"Виждайки колко успешна е тази инициатива, ще обявим една малко по-различно фокусирана мярка", каза Наталия Ефремова. Новият компонент 3 ще бъде насочен към млади хора с български произход, включително бесарабски българи и хора от Западните покрайнини, които учат във висши училища в България. Повече подробности обаче - колко души ще обхване мярката, какво ще получат те, кога ще стартира и т.н. - не бяха дадени на този етап.

В момента се изпълнява вторият компонент на "Избирам България", насочен към насърчаване на вътрешната мобилност - от големите градове към по-малките населени места. Мярката дава възможност за подкрепа на хора, които започват работа в населени места с под 50 000 жители. Само в първите дни след старта ѝ са постъпили над 150 заявления. Както "Сега" писа, най-голям интерес има към малки населени места в близост до морето. Данни на Агенцията по заетостта показаха, че най-голям интерес е проявен към село Раковски в община Каварна и село Венчан в община Провадия. Изненадващо обаче заявления има и за преместване в крайно непопулярни райони - Видин, Луковит и Силистра.

"Целта е повече от ясна - да спрем обезлюдяването на големи територии от нашата страна, за да може бизнесът също да се върне там и да разкрива все повече и повече работни места", подчерта министърът.

Първият компонент на инициативата беше насочен към завръщането на българи, живеещи и работещи в чужбина. При първоначално планирани около 1000 участници в страната се завърнаха 1600 души от САЩ, Европа и Азия. "Много от тях избраха да се установят не само в големите градове, но и в по-малки населени места, където намериха работа или започнаха собствен бизнес", добави министър Ефремова.

Детайли

За преместване в малък град се отпускат до 480 евро за пренасяне на покъщнина. За период от 12 месеца се предоставя и добавка за настаняване в размер на 207,58 евро месечно. Пак за една година може да се ползват и средства за транспорт от и до работното място, които ще са 4,09 евро на ден.

Както и в първия модул на "Избирам България" - за завръщане тук, по втория също има еднократен финансов стимул при запазена сумарна заетост от осем месеца в рамките на последните 12 месеца. Той е равен на шест средни работни заплати за страната за съответната година, като ще се увеличава с коефициент, ако в преместването участват деца под 18-годишна възраст. За едно дете сумата ще се увеличи с коефициент 1,1, за две - с 1,2, за три и повече - с 1,3.