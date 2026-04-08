Инспекторатът на ВКП проверява уличен спор с участие на прокурор

Фейсбук Кадър от разпространения от столичанина клип, на който се вижда как са спрели колите на една боя разстояние

Прокуратурата обяви проверка на уличен спор с участието на представител на държавното обвинение.

"Отдел 10 „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София,", съобщават от прокуратурата. Изискано е становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

"Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия", добавят още от държавното обвинение.

Повод за действията на ВКП стана много бързо разпространяващ се клип, направен от столичанин, в който той се оплаква от поведение на жена, която се е представила за прокурор.

Според него тя влязла в насрещното движение по еднопосочна улица в София със своя “Мерцедес“ и тръгнала срещу колата на столичанина Боян Георгиев, който се опитвал да мине по улицата, спазвайки правилата.

Боян Георгиев е публикувал видео с жена в червена дреха. На записа се чува само гласът на оплакващия се. Той разказва в поста си във Фейсбук как е преминал спорът.

По думите му, след това и двамата започнали да снимат, на мястото се събрали и други свидетели, което в края на краищата притеснило жената и тя се върнала в колата си и я преместила.

Замесеният в случката гражданин пояснява, че в този момент е пътувал в колата с майка си.