Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Хижа "Петрохан" остава под полицейска охрана

Днес, 14:41

Хижа "Петрохан" остава под полицейска охрана, съобщи Нова телевизия.

Преди повече от месец от там започна разследването по случая "Петрохан - Околчица", след като бяха открити простреляни трима.

Полицейската блокада продължава вече 33 дни и обхваща и района около 1,5 км около хижата. Нова информация от разследващите засега няма.

Относно рокадите в МВР, свързани със случая, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев уточни, че въпросните лица не са извършвали никакви действия по разследването на място, не са разпитвали свидетели, не са правили огледи, обиски, не са назначавали експертизи, нито са присъствали на аутопсии.

Той беше категоричен, че нито един от хората, които са участвали в разследването, не е уволнен, преместен, отстранен или понижен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан

Още новини по темата

Прокуратурата най-сетне освободи телата на Калушев и двамата младежи от кемпера
06 Март 2026

Прокуратурата: От 18 февруари няма нищо ново по "Петрохан"
05 Март 2026

ГЕРБ, ДПС и ИТН не допуснаха огласяване на всички данни по "Петрохан"

04 Март 2026

Махнати са и двамата областни директори на МВР по "Петрохан-Околчица"
03 Март 2026

Близките на загиналите край Околчица отправиха 6 искания към прокуратурата

02 Март 2026

Майката на Николай Златков се оплака, че не я допускат до тялото на сина й
27 Февр. 2026

Един от близките на Ивайло Калушев е посещавал сегашния екоминистър
26 Февр. 2026

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

Прокуратурата търси помощ от САЩ и Европол за разследването "Петрохан"
24 Февр. 2026

Кабинетът предложи освобождаването на главния секретар на МВР
23 Февр. 2026

Трифонов: Привикал ли е МВР-шефът в ресторант полицаите по "Петрохан"
22 Февр. 2026

Борислав Сандов: Моето доверие към групата в Петрохан не е провалено

22 Февр. 2026

Законопроект на ИТН предвижда закриване на НПО-та
22 Февр. 2026

ИТН пусна сигнал в прокуратурата срещу новия МВР-шеф заради "Петрохан"
21 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?