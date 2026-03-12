Пазим България и от ракети, и от дронове, обяви гръцкият военен министър

Гърция пази България и от ракети, и от дронове. Това се разбра от изявление на министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас, който е на посещение в София и се срещна с премиера Андрей Гюров и с българския си колега Атанас Запрянов в София.

„Много съм горд и щастлив, че гръцка батарея „Пейтриът“ покрива значителна част от българското въздушно пространство от ракетни заплахи и че двойка гръцки изтребители F-16 покрива цялото българско въздушно пространство срещу всякакви други заплахи, включително дронове“, каза Дендиас, цитиран от БГНЕС и допълни: „За мен е голяма радост да бъда за трети път в София, този път като министър на отбраната. Много се радвам и на топлото посрещане. Радвам се също, че и времето ни посрещна добре. И това според мен означава нещо за отношенията ни.“

Той припомни, че Гърция е откликнала на молбата на България за подкрепа в условията на повишени рискове за сигурността.

„Смятаме, че имахме задължение да откликнем на искането на България да помогнем за справяне със заплахите, пред които страната е изправена вследствие на войната в Иран“, заяви Дендиас.

Гръцкият министър посочи, че са изпратени и двама офицери за координация с Центъра за операции на българските въоръжени сили.

По време на срещата двамата министри са обсъдили въпроси, свързани с военната мобилност и развитието на общи инфраструктурни проекти.

„Съгласихме се да направим всичко възможно, за да координираме усилията си и с нашите румънски колеги, така че необходимите действия да бъдат завършени възможно най-бързо“, посочи Дендиас.

Той отбеляза, че разговорите са обхванали и темата за иновациите в отбраната и европейския механизъм SAFE.

„Смятам, че механизмът SAFE се нуждае от реформа с оглед на SAFE2. Радвам се, че имаме сходни позиции и че можем да координираме усилията си в рамките на Съвета на министрите и в диалог с Европейската комисия“, каза още гръцкият министър.

Дендиас подчерта, че Гърция провежда мащабна реформа на въоръжените си сили до 2030 г. „Част от този подход е системата за борба с дронове „Кентавър“, която вече използваме и която е разположена в Червено море и край Кипър“, добави той.

Според него сътрудничеството между България и Гърция в областта на отбранителните иновации може да бъде полезно и за Европа. „Ние сме две държави, които не са големи, и комуникацията между нашите екосистеми за отбранителни иновации може да бъде полезна както за България и Гърция, така и за Европа като цяло“, каза още Дендиас.

Междувременно българското военно министерство съобщи за съвместни тренировъчни полети на военновъздушните сили на България и Гърция ще се проведат в българското въздушно пространство. От ведомството посочиха, че със заповед на служебния министър Атанас Запрянов от днес е разрешено преминаването и пребиваването на територията на България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда - на до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите.

"Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът е уведомил и съответните компетентни държавни органи", се посочва в съобщението.

Съвместните полети на българските и гръцките ВВС ще се провеждат за целите на усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Те не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива, подчертават от МО.

В началото на седмицата български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище "Васил Левски" в София. От военното министерство обясниха, че целта е подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на България.

Миналата седмица Гърция увери България, че ще окаже помощ за противоракетната защита на страната ни със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал. От военното ни министерство обясниха, че в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от ВВС на южната ни съседка ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.

"Гръцката система за противовъздушна отбрана "Пейтриът" е вече в дежурство, имаме пълно прикритие, заяви в сряда Атанас Запрянов."Нашите войски за противовъздушна отбрана са много добре подготвени и те също участват. Това не се прави, защото има директна военна заплаха за България. Длъжни сме да вземем мерки и за потенциални заплахи.", добави той.