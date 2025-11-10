ГЕРБ прави нов опит да се разбере с бизнеса за осигуровките и данъците

Тази седмица се очаква развръзка с бюджет 2026, който беше блокиран миналата седмица заради бойкота на Националния съвет за тристранно сътрудничество от четирите работодателски организации. Бизнесът не приема увеличението на вноската за пенсия с два процентни пункта, прекомерния скок на максималния осигурителен доход и увеличението на данък дивидент.

Управляващите се надяват бизнес организациите да се върнат в тристранката тази седмица, макар че заседание все още не е насрочено. Преди това работодателите настояват да участват в Съвета за съвместно управление на коалицията ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН. Ако те бъдат поканени, във формата ще трябва да се включат и синдикалните организации.

Бюджетните закони вече закъсняват. Проектите за НЗОК и централния бюджет са публикувани за обществено обсъждане, но проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване все още не е видял бял свят. Липсва и решение за минималната работна заплата за 2026 г., като в последния месец кабинетът първо смяташе да я свали до 605 евро, а после склони да спази Кодекса на труда и каза, че ще е 620,20 евро. Засега обаче сигнали за отказ от увеличението на осигуровките - основната тежест, липсват, като и вчера управляващите коментираха, че това е единственият възможен бюджет. За реформи в държавната администрация също няма надежда, въпреки единодушното мнение на експертите, че нейната издръжка държи бюджета за заложник.