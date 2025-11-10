Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ГЕРБ прави нов опит да се разбере с бизнеса за осигуровките и данъците

Очаква се работодателите да се върнат в обсъжданията на бюджет 2026

Днес, 09:15
Миналата седмица работодателите се срещнаха с ГЕРБ, но категорични резултати от срещата не бяха обявени.
БГНЕС
Миналата седмица работодателите се срещнаха с ГЕРБ, но категорични резултати от срещата не бяха обявени.

Тази седмица се очаква развръзка с бюджет 2026, който беше блокиран миналата седмица заради бойкота на Националния съвет за тристранно сътрудничество от четирите работодателски организации. Бизнесът не приема увеличението на вноската за пенсия с два процентни пункта, прекомерния скок на максималния осигурителен доход и увеличението на данък дивидент.

Управляващите се надяват бизнес организациите да се върнат в тристранката тази седмица, макар че заседание все още не е насрочено. Преди това работодателите настояват да участват в Съвета за съвместно управление на коалицията ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН. Ако те бъдат поканени, във формата ще трябва да се включат и синдикалните организации.

Бюджетните закони вече закъсняват. Проектите за НЗОК и централния бюджет са публикувани за обществено обсъждане, но проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване все още не е видял бял свят. Липсва и решение за минималната работна заплата за 2026 г., като в последния месец кабинетът първо смяташе да я свали до 605 евро, а после склони да спази Кодекса на труда и каза, че ще е 620,20 евро. Засега обаче сигнали за отказ от увеличението на осигуровките - основната тежест, липсват, като и вчера управляващите коментираха, че това е единственият възможен бюджет. За реформи в държавната администрация също няма надежда, въпреки единодушното мнение на експертите, че нейната издръжка държи бюджета за заложник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджет 2026, бюджет на ДОО 2026, Съвет за съвместно управление

Още новини по темата

От ГЕРБ не идват никакви сигнали за компромиси по бюджет 2026

09 Ноем. 2025

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж догодина
09 Ноем. 2025

Бизнес и опозиция поискаха преправяне на проектобюджета за 2026 г.
06 Ноем. 2025

Бюджет 2026 се спъна в тристранката
05 Ноем. 2025

В КЕВР са си раздали 1 млн. лв. бонуси за 2024 г.
05 Ноем. 2025

Проектобюджетът е абсолютна гавра с данъкоплатеца
04 Ноем. 2025

Децата с увреждания пак остават без увеличение на парите
04 Ноем. 2025

Бюджетният скандал засенчи форума за еврото в София

04 Ноем. 2025

МФ налага спешна смяна на софтуерите за отчитане на продажбите
04 Ноем. 2025

Проектобюджетът за 2026 г. е с €3.649 млрд. дефицит и над €10 млрд. нов дълг
04 Ноем. 2025

Гуцанов: Около 8% ще е осъвременяването на пенсиите
03 Ноем. 2025

Бюджет 2026: Осигуровките – от нас, заплатите – за вас
31 Окт. 2025

Обрат - минималната заплата ще е 620 евро
30 Окт. 2025

Почват протести срещу бюджет 2026
29 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън