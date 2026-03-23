ГДБОП хвана 1 млн. фалшиви евро на няколко места в София

Двама български и двама румънски граждани са задържани от служители на сектор "Фалшификации" на ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари около 18 ч. в понеделник, написа във Фейсбук и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев. При претърсването на два автомобила и проведените лични обиски са открити голямо количество фалшиви банкноти с номинал 100 евро. До момента е потвърдено, че сумата надхвърля 500 000 евро, написа още той. Извършват се множество процесуални действия в условията на неотложност. Работата по случая продължава.

Общо над 1 млн. фалшиви евро са открити на паркинги на хипермаркети в различни райони на София, съобщи по-късно БНТ.

На едно от местата в жълт автомобил с румънска регистрация, в момент на сделка, са задържани румънските граждани, които са предавали парите на българите. В кашона имало около 400 000 евро.

На около 200 метра от това място, пред друг хипермаркет, е задържан трети човек, със сак, пълен догоре с евробанкноти. Там имало около 300 000 евро.

На трето място в София има задържани още около 300 000 евро.

Разработката, по която служителите на ГДБОП са работили, е от няколко месеца. Най-вероятно е пресечен канал за пласиране на фалшиви евро от Румъния към България.