ГДБОП арестува 13 души от рокерската банда "Хелс Ейнджълс"

При обиските са намерени оръжия, бухалки, радиостанции и електронни устройства

Днес, 09:55
Великотърновският клон на "Хелс Ейнджълс" си има профил във "Фейсбук"
ГДБОП е арестувала 13 членове на известната рокерска банда "Хелс Ейнджълс" на различни места в България. Основната група обаче е задържана във Велико Търново.

При проведените претърсвания на адреси и в превозни средства са били иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми, съобщава прокуратурата, която днес ще даде и повече подробности по случая.

Според БНР заподозрените са арестувани за насилие, рекет и разпространение на наркотици. По непотвърдена информация са задържани Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, и Мирослав Пашов, популярен като Миро Пашата. Йорданов е лидер на "Хелс Ейнджълс" за великотърновския регион.

Според регионалния вестник "Борба", ОДМВР-Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането на акцията на спецполицаите.

Мотоклубът "Хелс Ейнджълс" ("Ангели на ада") е създаден през 50-те години на ХХ век в САЩ и има клонове в десетки други държави, включително у нас. Организацията не е нелегална, но през цялата ѝ история нейни членове често са били замесени в незаконна дейност.

