Фон дер Лайен: Путин е хищник и няма да се промени

Полският министър-председател Доналд Туск и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха североизточното село Озерани Мале на полско-беларуската граница в провинция Подласки, за да инспектират укрепленията и системите за наблюдение, инсталирани там, предадоха БГНЕС и БНР.

В опит да възпрепятства мигрантите, влизащи от Беларус, Полша завърши изграждането на електронна бариера по цялата дължина на участъка от границата с Беларус в Подлашко, включително и по речните участъци.

Регионът вече е обезопасен с 5,5-метрова стоманена ограда с дължина 186 километра и бариера със сензори с дължина 206 километра. В съседната провинция Люблинска е инсталирана електронна бариера по протежение на река Буг на участък с дължина 172 километра.

В изявление пред медиите в Озерани Мале председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта важността на засилването на отбранителните способности на Европа, твърдейки, че отбранителната позиция на ЕС е важна, защото руският президент Владимир Путин е "хищник", който "няма да се промени".

По време на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск тя каза:

"Трябва да запазим чувството за неотложност, защото знаем, че Путин не се е променил и няма да се промени. Той е хищник. През последните 25 години той започна четири войни - Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна. Знаем от опит, че той може да бъде държан под контрол само чрез силно възпиране. Следователно трябва да бъдем координирани, прецизни и бързи с нарастването на нашата отбранителна позиция в Европейския съюз и по-специално в държавите на фронтовата линия", каза председателят на ЕК.

Тя също така отбеляза, че Полша е най-големият инвеститор в отбрана в Европа и "вие ще бъдете най-големият бенефициент от програмата SAFE", обърна се тя към Туск.

Туск заяви, че е избрал това място, „за да покаже какво означава съвременната солидарност“, предаде ПАП.

„Тази граница е толкова важна днес, колкото беше нашата мечта за освобождение от съветското господство преди 45 години“, каза той, позовавайки се на годишнината от историческото споразумение от 31 август 1980 г. между тогавашните полски комунистически власти и стачкуващите работници от корабостроителницата от профсъюза „Солидарност“. Споразумението даде тласък на национално движение, което проправи пътя за окончателното разрушаване на комунистическия режим в Полша и в цяла Източна Европа.

Последните дни и седмици на войната в Украйна ясно показаха, че „никакви отстъпки, никакви фини игри с руския лидер Владимир Путин и агресивната Русия няма да доведат до успех и няма да гарантират нашата сигурност“, заяви Туск.

„Полша, Европа, НАТО, Съединените щати трябва отново, както някога, както усетихме подкрепата на целия Запад преди 45 години, когато беше основана „Солидарност“, днес също трябва да бъдат много твърди, решителни и да покажат солидарност към тази нова версия на империята на злото“, добави той.

По-рано Туск и фон дер Лайен проведоха разговори, фокусирани върху отбраната и сигурността, включително защитата на източната граница на ЕС.

По-късно те посетиха склад с компоненти за полския „Щит Изток“ – линия от укрепления по границите на страната с Беларус и Русия, която ще бъде свързана с подобна линия, изграждана от балтийските държави.

Неделното посещение на фон дер Лайен в Полша е част от поредица срещи в страни от ЕС, граничещи с Русия и Беларус.

Пътуването започна в петък, 29 август, в Латвия, след което продължи към Финландия и Естония в събота (30 август). След Полша, турнето ще продължи в България по-късно днес, последвано от посещения в Литва и Румъния.

В България днес премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба. В 17.30 Фон дер Лайен кацна на летище Пловдив и заедно с Желязков се отправиха с хеликоптер към Сопот. Фон дер Лайен е придружена освен от премиера Росен Желязков и от министъра на отбраната Атанас Запрянов и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Двамата ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. Желязков ще покаже на Урсула фон дер Лайен завода и ще я запознае с неговите възможности. Двамата ще дадат брифинг за медиите.

Протест

Напрежение пред портала на ВЗМ - Сопот беляза протеста, свикан от "Възраждане", срещу посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и й препречи пътя. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията, и бе отведен.