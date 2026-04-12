Двама души загинаха при катастрофа между кола и цистерна

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Монтана - София при разклона за берковското село Мездрея, съобщи БНР. По първоначална информация други двама пътници са настанени в болницата в Монтана. Сред пострадалите има и деца.

Катастрофата е станала между лек автомобил и цистерна. Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица.

На място работят екипи на полицията и спешната помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента, допълва общесвеното радио.

КОНТРОЛ

Междувременно МВР съобщи, че 18 573 моторни превозни средства са проверени в акцията за опазване на правилата за движение по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 22 063 водачи и пътници. Съставени са 4677 фиша и 415 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 9, тринадесет са отказали тестване.