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Дупница обяви тридневен траур

Ще бъде почетена паметта на удавилите се в Струма баба, дядо и две внучета

Днес, 09:54
При спасителната операция същия ден бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. По-късно, около 23:30 ч. вечерта в петък, доброволци със сонарна лодка откриха тялото на едното дете - 11-годишно момиче, в долното течение на реката. Тялото на 8-годишното момче беше открито в събота вечер от двама гмуркачи в близост до мястото, където бяха намерени и останалите трима загинали.
БГНЕС
При спасителната операция същия ден бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. По-късно, около 23:30 ч. вечерта в петък, доброволци със сонарна лодка откриха тялото на едното дете - 11-годишно момиче, в долното течение на реката. Тялото на 8-годишното момче беше открито в събота вечер от двама гмуркачи в близост до мястото, където бяха намерени и останалите трима загинали.

Община Дупница обяви тридневен траур от 6 до 8 юли. Така ще бъде почетена паметта на удавилите се баба, дядо и две внучета в река Струма край село Пастух.

"С дълбока скръб и съпричастност към непрежалимата загуба на едно семейство, със заповед на кмета на община Дупница Първан Дангов се обявява тридневен траур, считано от понеделник, в памет на трагично загиналите в река Струма баба, дядо и техните две внучета", се казва в съобщението на общината във "Фейсбук".

В знак на почит към починалите националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад "Свобода" ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви.

Кметът Дангов изразява своите съболезнования към семейството и близките на загиналите. "В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия", заявява градоначалникът на Дупница. Общината ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии.

Трагедията се разигра следобед на 3 юли. Три деца от семейство от Дупница - на 6, 8 и 11 години, били на пикник с баба си и дядо си край село Пастух. По информация на свидетели децата влезли в 7-9-метров вир на река Струма, когато започнали да се давят. Възрастната двойка се опитала да ги спаси, но също била повлечена от водата и загубила живота си.

При спасителната операция същия ден бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. По-късно, около 23:30 ч. вечерта в петък, доброволци със сонарна лодка откриха тялото на едното дете - 11-годишно момиче, в долното течение на реката.

Тялото на 8-годишното момченце беше открито в събота вечер от двама гмуркачи в близост до мястото, където бяха намерени и останалите трима загинали. 6-годишното братче на удавеното момиче е невредимо, но в шок. То първо е подало сигнал за трагедията, спирайки автомобил на пътя и обаждайки се с помощта на собствениците на телефон 112.

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Ключови думи:

Струма, удавяне, траур, Дупница

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