Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Самоделно устройство бе взривено пред полицията в Дупница

Заради инцидента в София е задържан 63-годишен мъж

13 Окт. 2025Обновена
Илияна Кирилова

Самоделно устройство бе взривено пред сградата на полицейското управление в Дупница.

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. снощи.

По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители.

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.

По-късно в понеделник, Областната дирекция на МВР – Кюстендил излезе с официална позиция за взривното устройство. Подробности по случая бяха съобщени на брифинг от старши комисар Светослав Григоров, директор на дирекцията.
Сигналът е получен снощи, след като неизвестно тогава лице е хвърлило самоделно взривно устройство в двора на полицията. 
Незабавно са били предприети заградителни действия с целия наличен ресурс на полицията в Дупница, а случаят е докладван на главния секретар на МВР, който е координирал действията със съседни дирекции.
Само два часа след инцидента, в района на Владая, на влизане в София, е спрян автомобил, свързан със случая. Задържан е 63-годишен мъж – жител на дупнишкото село Ресилово. Той е бил конвоиран обратно в Дупница и задържан за срок от 24 часа с полицейско разпореждане.
Предстои експертиза, която да установи силата на взрива. По първоначални данни, устройството е било изготвено саморъчно от извършителя с използване на барут. Мъжът не е криминално проявен, като има една регистрация от 2012 г. – за неизплащане на издръжка.
Старши комисар Григоров разкри, че в началото на октомври съпругата на задържания е подала сигнал в полицията заради семейни пререкания и лични конфликти. Именно заради този сигнал МВР вече е работело с лицето.
"Благодарение на процесуално-следствените действия сме събрали категорични доказателства, че той е извършителят. Както и, че тя има съучастие в случая“, заяви старши комисар Светослав Григоров.
Съпругата на 63-годишния мъж също е задържана, а мотивите за извършеното престъпление тепърва ще се изясняват.
От МВР подчертаха, че няма пряка заплаха за служителите на Районното управление в Дупница и никой от тях не се чувства застрашен. Работата по случая продължава под наблюдението на Районната прокуратура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дупница, самоделна бомба

Още новини по темата

Дупница забрани тротинетките за лица под 16 г.
29 Май 2025

Пристрастеният към руското знаме кмет на Дупница отива на съд

19 Юли 2024

Родителите на изчезналото момиче от Дупница обявиха награда от 50 000 лв.
28 Март 2024

Вече три дни търсят изчезнало 17-годишно момиче от Дупница
25 Февр. 2024

Кандидат-кмет на Дупница е арестуван за фалшива валута
12 Окт. 2023

Двама мъже са задържани за купуване на гласове в Дупница
15 Септ. 2022

АПИ се сети за аутобан между Дупница и Гюешево
09 Авг. 2022

Освиркаха Бойко Борисов в Дупница
19 Окт. 2021

Опит за грабеж в банка беше извършен и във Варна
17 Юни 2021

Деца се бият и стрелят в училищен двор
16 Март 2021

Бездомни кучета нахапаха 9-годишно дете
01 Март 2021

Лекар от 1-ва линия: Дори с очила не виждам резултата от теста
20 Ноем. 2020

Бившият бодигард на братя Галеви отново е арестуван
02 Септ. 2020

Гешев пак отиде в Дупница, за да търси Янек Миланов
01 Септ. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар