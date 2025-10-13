Самоделно устройство бе взривено пред полицията в Дупница

Самоделно устройство бе взривено пред сградата на полицейското управление в Дупница.

По първоначална информация става въпрос за самоделно направен патрон в бутилка, който е хвърлен от преминаващ автомобил в двора на полицейското управление малко след 20.00 ч. снощи.

По информация на Областната дирекция на полицията в Кюстендил няма сериозно пострадали служители.

Часове след взрива на територията на столицата при операция под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков е задържан 63-годишен мъж.

По-късно в понеделник, Областната дирекция на МВР – Кюстендил излезе с официална позиция за взривното устройство. Подробности по случая бяха съобщени на брифинг от старши комисар Светослав Григоров, директор на дирекцията.

Сигналът е получен снощи, след като неизвестно тогава лице е хвърлило самоделно взривно устройство в двора на полицията.

Незабавно са били предприети заградителни действия с целия наличен ресурс на полицията в Дупница, а случаят е докладван на главния секретар на МВР, който е координирал действията със съседни дирекции.

Само два часа след инцидента, в района на Владая, на влизане в София, е спрян автомобил, свързан със случая. Задържан е 63-годишен мъж – жител на дупнишкото село Ресилово. Той е бил конвоиран обратно в Дупница и задържан за срок от 24 часа с полицейско разпореждане.

Предстои експертиза, която да установи силата на взрива. По първоначални данни, устройството е било изготвено саморъчно от извършителя с използване на барут. Мъжът не е криминално проявен, като има една регистрация от 2012 г. – за неизплащане на издръжка.

Старши комисар Григоров разкри, че в началото на октомври съпругата на задържания е подала сигнал в полицията заради семейни пререкания и лични конфликти. Именно заради този сигнал МВР вече е работело с лицето.

"Благодарение на процесуално-следствените действия сме събрали категорични доказателства, че той е извършителят. Както и, че тя има съучастие в случая“, заяви старши комисар Светослав Григоров.

Съпругата на 63-годишния мъж също е задържана, а мотивите за извършеното престъпление тепърва ще се изясняват.

От МВР подчертаха, че няма пряка заплаха за служителите на Районното управление в Дупница и никой от тях не се чувства застрашен. Работата по случая продължава под наблюдението на Районната прокуратура.