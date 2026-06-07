17-годишен загина в Дупница заради висока скорост

Тежък пътен инцидент е станал около 3 часа през нощта в неделя на улица „Патриарх Евтимий“ в Дупница, съобщиха за NOVA тв от ОДМВР - Кюстендил.

По първоначални данни джип, движещ се с несъобразена скорост, е напуснал пътното платно и се е врязал в къща. Автомобилът е бил управляван от 17-годишен младеж, който е загинал на място. Една от външните стени на къщата е съборена.

По време на удара в жилището се е намирала възрастна жена, но за щастие е била във вътрешна стая. За случая е уведомен дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

По информация на NOVA автомобилът се е движел с много висока скорост – между 130 и 140 км/ч. Джипът е собственост на чичото на загиналия младеж, но не му е бил даден доброволно, той само го взел.