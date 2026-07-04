В Струма откриха тялото и на второто удавено дете

FB/Пулсът на Кюстендил Медицински екипи, полиция, пожарникари, водолази, управленски лица и доброволци се събраха бързо край село Пастух, но, за съжаление, трагедията не бе предотвратена.

Ужас в Струма: две деца, бабата и дядо им се удавиха край село Пастух. Труповете им бяха намерени вчера и днес. Семейството е от дупнишкия квартал "Гиздова махала".

Началото на трагедията бе вчера следобед - към 17.30 часа шестгодишно дете, част от групата, излязло на пътя да търси помощ, а преминаващ шофьор подал сигнала. Тогава бяха намарени удавени възрастните хора. Веднага започна издирването на децата чрез водолази и специализирана техника. Късно снощи бе открит трупът на едното, а днес на другото. Децата са на 8 и 11 години и са първи братовчеди.

По-големите деца скочили във водата и малко след това започнали да потъват. Бабата и дядото се опитали да ги спасят. На брега останало само 6-годишното дете. Семейството е родом от Дупница.