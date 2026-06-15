От днес метростанции "Театрална" и "Хаджи Димитър" отново работят

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От 5:00 ч. тази сутрин бе възстановено движението на метрото в София до станциите "Театрална“ и "Хаджи Димитър“.

Двете станции бяха затворени близо месец заради разширението на метрото към квартал "Слатина".

Строително-монтажните работи трябваше да приключат до 20 юни, но шефът на "Метрополитен" Николай Найденов се похвали, че отварят двете метростанции "Театрална" и "Хаджи Димитър" предсрочно.

Проектът на разширението на трета метролиния в посока "Слатина" и "Младост" е 45% изпълнен, като до края на 2027 г. трябва да бъдат завършени шест нови метростанции. Предстои прокопаването на последните километър и 600 метра, напредва работата по отделните метростанции.