Оставка! Стотици хиляди са на нов мощен протест срещу кабинета

Стотици хиляди българи излизат на нов масов антиправителствен протест. В центъра на София - "Триъгълника на властта" и площад "Княз Александър I" отново започнаха да се събират хиляди недоволни от управляващата коалиция и подготвяния държавен бюджет за 2026 г. В морето от плакати и колажи преобладават образите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и този на ДПС-НН Делян Пеевски, като повсеместно се настоява за оттеглянето им от властта.

Протестите в столицата са "подгрети" от шествия на студенти от НАТФИЗ и от СУ. Специално пред Софийския университет "Св. Климен Охридски" се събраха активисти от новоучреденото независимo обединение под "Студенти против мафията", а от сградата на ректората бе провесен плакат "Студенти против мафията". Това е първата организирана активност на студентите срещу управляващите от години насам.

Протести има и в десетки други градове, общо над 25 - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и др.

Още в началото на масовия митинг в София лидерът на ДБ Ивайло Мирчев обяви през целия ден е имало индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал в центъра на града.