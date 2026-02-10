Депутатите на Доган поискаха Андрей Гюров за премиер

Според АПС - формацията на Ахмед Доган, за служебен премиер трябва да бъде назначен подуправителят на БНБ и ексдепутат от ПП Андрей Гюров.

Това обявиха представители на АПС пред президента Илияна Йотова. Днес се провежда последният кръг от консултации между държавния глава и парламентарните групи, от които се очаква да се разбере кого ще назначи Йотова от предвидените в Конституцията възможности.

Пред депутатите от АПС Йотова заяви, че изборът на премиер трябва да отговори на очакванията на протестиращите от края на миналата година за честни избори и справедлива държава. Тя обясни, че служебното правителство трябва да успокои гражданите, че има работещи институции, че сигурността им ще бъде гарантирана, че ще бъде преодолян шокът от скока в цените.

Йотова поласка депутатите на Доган, че "ще бъде много важна вашата експертиза за провеждането на изборите". "Вие сте партия с много дълга традиция, с изключителна експертиза в това отношение. Всяка ваша препоръка и мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет", обърна се тя към доганистите (не стана ясно за каква дълга традиция говори - АПС беше наскоро учредена като партия и все още очаква регистрация от съда - бел.а.).

Хайри Садъков, който водеше делегацията, заяви, че АПС познава обществените нагласи - да се гарантират честни и прозрачни избори, да се осигури нулева толерантност към купения и контролиран вот, и напълно да се ограничат възможностите за манипулация на вота след изборния ден. "Смятаме, че след всичко, което чухме, отдалеченият служебен премиер от посланията на протестиращите, както бяха ясно артикулирани и с поименно посочени лица, се очертават около г-н Андрей Гюров", каза Садъков. Президентът коментира, че ще приеме препоръката за сведение.

Садъков отправи молба към Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс , с които бяха рязко ограничени избирателните секции извън ЕС (от това ще пострада най-много гласуването в Турция, от което АПС очаква да получи много гласове - бел.а.). Според доганистите това ограничение противоречи на международни документи за правата на човека и "грубо погазва" българската Конституция.

МЕЧ атакува президента

За разлика от радушната и приятелска атмосфера с АПС, разговорът на Йотова с представителите на МЕЧ премина по съвсем друг начин. Лидерът на партията Радостин Василев изсипа куп обвинения срещу президента и накрая просто стана и си тръгна, без дори да изслуша отговора й.

Василев обяви, че в страната не е била проведена "истинска лустрация, като в Чехия" и затова висши държавни постове се заемали все още от хора, свързани с комунистическата номенклатура и с Държавна сигурност. Той причисли и Йотова към тази група, защото е член на БСП, и заяви, че тя е трябвало да подаде оставка, заедно с Румен Радев. Според Василев президентът "умишлено протака" консултациите, за да даде време на Радев за парламентарните избори, както и да направи собствената си кампания за президентските избори в края на годината.

Накрая стана и тръгна да си върви. "Няма ли да ме изслушате поне?", ахна Йотова. "Не, няма нужда да ви слушаме", отвърна Василев. Президентът се принуди да се обяснява сама пред камерите, които следяха срещата - че не се отрича от биографията си, че е спазила Конституцията и в съответствие с основния закон е поела правомощията на Румен Радев, след като той е поел оставка.

Йотова обаче не каза нищо по обвиненията, че разтяга умишлено консултациите. Оставката на кабинета "Желязков" беше гласувана и одобрена от парламента на 12 декември - преди два месеца.

Остава последната среща на Йотова - с "Величие". Очаквайте развитие.