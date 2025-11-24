Медия без
Депутати предлагат 13-та и 14-та пенсия

"Възраждане" първи внесоха предложение за отмяна на увеличението на осигуровките

Днес, 12:23
Депутатите пришпориха гласуването на бюджетните закони, като дадоха твърде малко дни за внасяне на предложения между първо и второ четене.
Депутати предлагат всички пенсионери да получават по още две пенсии за Великден и Коледа в размер на 392 евро. Предложението е на хората на Ахмед Доган в парламента - групата на АПС. Те и "Възраждане" към момента са единствените, които са внесли предложения в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. между първо и второ четене. Срокът изтича днес.

АПС предлага и увеличение на минималните и максималните дневни размери на обезщетението за безработица - от 9,21 на 20 евро на минимума и от 276,10 на 511,30 евро на максимума. Традиционно предлагат защита и на земеделските стопани и тютюневите производители, както правят всяка година, като предлагат да се замрази минималният им осигурителен доход.

Хасан Адемов е внесъл и едно традиционно свое предложение в подкрепа на работещите в НОИ, които са едни от най-ниско платените държавни служители, въпреки високата квалификация, изисквана за работата им и факта, че институтът ще разпределя догодина над 15,2 млрд. евро годишно - да се увеличат заплатите им не с 5, а с 10%.

"Възраждане" внасят отмяна на скандалното предложение на управляващите за увеличаване на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта, като за поредна година правят и едно традиционно за партията предложение - да не се отчисляват вноски за втора пенсия. Те също предлагат увеличение на минималното и максималното обезщетение за безработица, а също и по-малко увеличение на максималния осигурителен доход.

Очаквайте подробности и за другите предложения до изтичането на крайния срок.

