Собственици на апартаменти в "Елените" ще съдят държавата

Те трябва да платят за събарянето на хотел "Негреско" и да съдят инвеститора, смята пък началничката на ДНСК

Днес, 08:59
Лиляна Петрова, шеф на ДНСК
Лиляна Петрова, шеф на ДНСК

Трагедията в курорта "Елените" влиза в до болка позната фаза - има незаконно строителство с наглед законни документи, институциите си прехвърлят топката, мирише на корупция, виновниците тепърва ще се търсят и вероятно осъдени никога няма да има. Затова пък злощастните собственици на апартаменти в хотел "Негреско" ще трябва да платят за  събарянето му (защото е построен върху река) и и да си търсят парите от инвеститора - офшорна фирма, регистрирана на Сейшелските острови. Това се разбра от интервю на Лиляна Петрова, шеф на Дирекцията за независим стрителен контрол (ДНСК), пред Нова тв.  

"Негреско" е огромна сграда тип апартхотел,  в която, както се оказа има над 100 собственици за ваканционни апартаменти, предимно чужденци - руснаци, германци, украинци и др.  След потопа и чудовищните разрушения се разбра, че той е построен върху река и че ДНСК смята, че трябва да бъде съборен, както и близкият аквапарк, за да бъде възстановено речното корито.

Собствениците са в в шок, защото разполагат с всякакви документи, с които държавата е узаконила обекта. 

Сред тях е германският архитект Ландин, който твърди, че реката е вкарана в тръба с достатъчно голям капацитет и че проблемите са другаде. В съседство имало сметище, което достигнало 7 метра височина, като втора планина, именно боклуците от него са задръстили канализационната тръба - 700-метров тунел с голям диаметър, в който може да се движат коли, разказа той пред Нова тв.  Ако държавата и общината бяха се погрижили за разчистването на тази планина от боклук, тръбата и колекторите  нямаше да се запушат от строителни отпадъци и кал, убеден е архитектът.  Той, както и други собственици, са готови да съдят България, ако се стигне до събаряне на сградата, при това на техни разноски. 

В хотела "замък" често пристигали кортежи и видни политици идвали да празнуват по различни поводи, разкри германецът, удивен, че никой не се е впечатлил от грамадното сметище край "Негреско".   

Лиляна Петрова, шеф на ДНСК, обясни каква е "процедурата". Ще бъде издаден констативен акт за незаконно строителство върху река Козклука - за което липсват строителни книжа. После ДНСК ще сезира прокуратурата за евентуални нарушения при издаването на строителните книжа за "Негреско". Ако прокуратурата открие данни за престъпления, трябва да се обърне към съда. И ако строителните книжа бъдат отменени като незаконосъобразно издадени, хотелът ще трябва да бъдат съборен - за сметка на собствениците.  

Петрова потвърди, че притежателите на апартаменти са "добросъвестни" и нямат никаква вина, но ще трябва да платят за разрушаването, а после да търсят обезщетения от инвеститора. И призна, че има риск в крайна сметка да осъдят българската държава за причинени вреди. Но това зависело от действията на прокуратурата и съда. Което означава пък, че сагата ще се точи с години. 

На настойчивите въпроси на водещите кой все пак трябва да понесе отговорст за казуса в "Елените" началничката на ДНСК даде следните витиевати обяснения.

През 2006 г. общинският съвет на Несебър е одобрил подробния устройстен план за курорта. После с подпис на кмета били направени десетина изменения на ОУП. Тъй като "Негреско" е сграда 4-а категория, всичко било в ръцете на местната власт и само прокуратурата можела да упражнява контрол. Навремето басейновата дирекция подала сигнал срещу строителството на хотела върху речното корито в районната дирекция за строителен надзор. От РДНСК поискали общината да спре проекта. И нищо не последвало.

Значи собствениците имат нотариални актове, кадастрални скици и всякакви документи, а сега държавата им казва "тази сграда е незаконна, платете за разрушаването й", удивиха се водещите на сутрешния блок на Нова тв.

Трябва да изчакаме съдът да каже това, каза Петрова. И "успокои", че нямало много случаи в страната, в които сгради да са построени върху реки. 

