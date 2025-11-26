Медия без
Бюджетната комисия отхвърли запазването на осигуровките

Нито едно предложение за по-справедлив бюджет на държавното обществено осигуряване не бе прието

26 Ноем. 2025Обновена
Малко преди 15:00 ч. бюджетната комисия започна гласуването на текстовете от бюджета на ДОО на второ четене.
Малко преди 15:00 ч. бюджетната комисия започна гласуването на текстовете от бюджета на ДОО на второ четене.

Нито едно предложение за повече справедливост в пенсионната система не бе прието днес в бюджетната комисия, която гласува на второ четене проекта на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Управляващите не чуха нито един от аргументите на опозицията срещу увеличението на осигуровки и замразяването на обезщетенията. Така безпрецедентното увеличение на осигуровките за пенсия с два процентни пункта е вече само на едно гласуване от окончателното приемане - второто четене в пленарна зала.

Последователно бяха отхвърлени запазването на осигурителната тежест, по-малкото увеличение на максималния осигурителен доход, увеличението на минималното и максималното обезщетение за безработица. Не минаха предложенията за коледни и великденски плащания, за по-висока компенсация на майките, които се върнат на работа през втората година на детето и т.н. Управляващите не чуха дори предложенията, които няма да променят съществено бюджета.

"За да работи тази система, тя трябва да се основава на справедливост. Да накарате някого да плаща повече в една система, но да кажете - замразяваме плащанията, се нарича грабеж", убеждаваше Асен Василев, но нахалост.

"Рискувате приходите, които очаквате, да бъдат много по-ниски, защото ще се промени моделът на поведение на хората", коментира Мартин Димитров (ПП-ДБ) в опит да убеди управляващите да се откажат от увеличението. "Увеличението на максималния осигурителен доход не е най-важният източник на приходи в бюджета. Проблемът е, че се прави без предвидимост", коментира Хасан Адемов от АПС.

Единствената новина от гласуването в комисията е прецизирането на текста, който дава възможност на НОИ да връща на НЕЛК експертни решения, за които са установени нови обстоятелства. Този текст създава доста напрежение сред пациентските организации и форумите за взаимопомощ в последните дни. В комисията управителят на НОИ Весела Караиванова обясни, че този текст ще се прилага само за експертни решения, чийто срок не е изтекъл. Тя разказа, че зачестяват случаите на ползване на ТЕЛК решение с фалшиви медицински документи, като посочи, че има образувано досъдебно производство и става дума за организирана престъпна група, а лицата с фалшиви ТЕЛК са около 200. Инвалидните им пенсии са спрени.

Редакцията беше изчетена в залата от Александър Иванов (ГЕРБ). Тя гласи, че "когато в хода на образувано наказателно производство за извършено престъпление при или по повод издаване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК се установи, че са налице данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински или преправени документи, НОИ изпраща съответното експертно решение, чийто срок не е изтекъл, за ново произнасяне след представяне на актуална медицинска документация и извършване на преглед". Новост тук е уточнението, че такава процедура ще е възможна само при образувано наказателно производство и при действащо експертно решение. Срокът, в който НОИ ще може да връща решения, е обичайният по Кодекса - 5 години.

Асен Василев обаче повдигна въпроса, че така едно досъдебно производство на прокуратурата ще е достатъчно човек да бъде лишен от права, а в същото време съдът може да отсъди, че той е прав. Василев и други депутати посочиха, че в този текст се създава презумпция на виновност. Делян Добрев набързо отхвърли възраженията с твърдението: "Да няма да чакаме десет години съда". Така редакцията беше гласувана, въпреки че беше определена като скандална.

В 16:15 ч. депутатите приключиха с гласуването на законопроекта.

 

КАКВО БЕШЕ ПРИЕТО

Осигуровката за пенсия се повишава от 19,8 на 21,8% за родените преди 1960 г., и от 14,8 на 16,8% за родените след това. За родените преди 1960 г. личната осигуровка се повишава от 8,78 на 9,66%, а за работодателите - от 11,02 на 12,14. За родените след 1959 г. личната осигуровка се повишава от 6,58 на 7,46%, а тази за работодателя - от 8,22% на 9,34%.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде от 1 януари 620,20 евро, а максималният - 2352 евро. Тук имаше предложения за по-нисък минимален осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, а две парламентарни групи предлагаха и по-нисък максимален осигурителен доход - 2265 евро, но те не минаха. Сега минималният осигурителен доход е 1077 лв., а максималният - 4130 лв. Увеличението трябваше да е само 300 лв., но всъщност ще бъде 470 лв.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 1 юли от 322,37 евро на 346,87 евро. Това е 24,5 евро повече, или 7,6%. АПС предлагаше да се изтегли увеличението от 1 януари, за да съвпадне с увеличението на осигуровките, но мнозинството го отхвърли. Между 7 и 8% ще е и осъвременяването на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще е 9,21 евро, а максималният - 54,78 евро. И тук няма промяна, а мнозинството гласува против ред предложения на опозицията за малко увеличение.

Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се увеличава на 460,17 евро при 780 лв. сега, като майката ще получава 75% от него, ако се върне на работа.

Таванът на пенсиите остава без промяна - 1738,40 евро (3400 лв.).

