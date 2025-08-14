България е в Топ 5 по щети от горски пожари в ЕС

XDI В момента на излизането на този доклад, в Южна Франция най-големият пожар от 1949 г. насам вече е унищожил домове и е спрял електрозахранването на хиляди хора, пишат от XDI

В разгара на летните горски пожари в цяла Европа институтът XDI, част от Climate Risk Group, отново постави България в Топ 5 на най-застрашените държави в Европейския съюз откъм щети върху инфраструктурата. Новият анализ прогнозира и драстично увеличаване на риска, особено в южните региони на нашата страна.

Докладът съдържа ключови изводи за риска от щети от горски пожари за всяка отделна държава и провинция в Европа от 1990 до 2100 г. и посочва къде европейската инфраструктура е най-уязвима.

„Днес пожари бушуват в Испания, Португалия, Гърция, Турция и на Балканите. Досега тази година в ЕС са изгорели над 409 000 хектара (над 4 млрд. кв.м) – почти двойно повече от средното, регистрирано през последните 19 години - се посочва в доклада на XDI. - Европейската сметна палата е изчислила, че горските пожари вече струват на ЕС около 2 млрд. евро икономически загуби ежегодно."

Ето и ключовите изводи:

-- Изменението на климата вече е удвоило риска от щети по инфраструктурата от горски пожари във Франция, Италия, Гърция, Румъния и България от 1990 г. насам;

-- В някои страни рискът от щети по инфраструктурата ще се удвои отново само за няколко десетилетия при сценарий с големи вредни емисии;

-- До 2050 г. се очаква Франция да има 159% увеличение на риска от щети, в сравнение с 2025 г., Гърция +134% и Словакия +131%.

Негативния Топ 10 на държавите от ЕС по общ риск от щети през 2025 г. се води от Италия, Франция, Испания, Унгария и България.

За всяка страна са посочени и по три най-рискови региона. За България най-застрашени са областите Смолян, Бургас и Кърджали. За съжаление, тази тенденция няма да се измени и в следващия четвърт век и през 2050 г. България би била на пета позиция, отново със същите три области (виж инфографиката).

Същевременно, по информация на нашето Министерството на околната среда, страната е била на първо място в ЕС по засегната площ от пожари за периода 2024-2025 г.

В мрачната класация челната десетка се допълва от Португалия, Румъния, Гърция, Словакия и Хърватия.

Данните за нарастването през годините на риска от щети след горски пожари са много тревожни . Според тях 1990 г. и 2025 г. опасността от повреди по инфраструктурата от огнени стихии в България се е увеличил с цели 151%. Това поставя страната ни на трето място по този показател. По-напред са само Румъния (+200%) и Гърция (+153%), а челната петорка се допълва от Италия (+133%) и Франция (+108%).

Анализаторите от XDI предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки и се запазят високите нива на въглеродни емисии, за периода 2025-2050 г. се очаква ново нарастване на този риск. Все пак в тази прогноза България вече не е на водеща позиция, като в Топ 5 по нарастване на риска от щети са Франция (+159%), Гърция (+134%), Словакия (+131%, Румъния (+113%) и Португалия (+96%).

От графиката същевременно личи, че сред най-рисковите региони вече ще бъдат и някои области от Централна България, наред с Кърджали, Бургас и Смолян.

В заключение, експертите на XDI препоръчват спешни инвестиции в устойчивост и приемане на мерки за адаптация. Ключово ще бъде и бъдещото планиране на развитието, което трябва да избягва изграждането на критична инфраструктура и жилищни сгради в зоните с най-висок пожарен риск. Същевременно българските региони с най-голям риск ще изискват приоритетни мерки за защита на населението и инфраструктурата още понастоящем, за да се предотвратят катастрофални щети в бъдеще.

МОМЕНТНАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

През изминалото денонощие служителите на "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на общо 196 сигнала за пожари и произшествия, като са ликвидирани общо 150 пожара. Същевременно лъжливите обаждания в последните 24 часа са общо 11.

Преки материални щети има в 26 от случаите, като 9 са били в жилищни сгради, два - в горски масиви. Пожарите без материални щети са 124 пожара, от които 83 в сухи треви, горска постеля и храсти, а 34 - в отпадъци.

Извършени са общо 35 спасителни дейности и помощни операции. Пострадали са общо трима души.

При пожарите са пострадали 3 граждани. Мъж и жена на по 68 г. са с леки изгаряния в смолянското село Старцево след късо съединение и избухнали пламъци. При горяща газова бутилка в Силистра пък 72-годишен мъж е получил изгаряния от първа степен по ръцете.