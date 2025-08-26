Медия без
Горски пожари в ЕС са изпепелили над 1 млн. хектара земя тази година

В България е унищожена площ в размер на 29 хил. хектара

Днес, 15:07
Горски пожари са изпепелили от началото на годината досега над един милион хектара земя в Европейския съюз - рекордна сума за която и да е година, откакто започна официалната статистика през 2006 г., показват данни на ЕС, предава БНР, като цитира Ройтерс.

Общо 1 028 000 хектара в ЕС са били опустошени от пожари към вторник, 26-и август, като това е площ, по-голяма от Кипър, и по-голяма от общата площ за която и да е година, откакто се води статистика, показват данни от Европейската информационна система за горски пожари на ЕС (EFFIS), анализирани от агенцията.

Предишният рекорд е бил през 2017 г., когато площта, изпепелена от горски пожари, е била около 998 000 хектара.

Испания и Португалия са най-засегнати и заедно представляват около две трети от изпепелената площ в ЕС в рамките на тази година. Данните на EFFIS показват рязко увеличение на горските пожари между 5-и и 19-и август - период, който се припокрива с 16-дневна гореща вълна в Иберийския полуостров.

Горещата вълна приключи миналата седмица, като разпали пожари, които убиха най-малко осем души в двете посочени по-горе държави и доведоха до принудиха до затваряне на пътища и спиране на железопътни услуги.

Във вторник все още 10 горски пожара бушуват в испанския регион Кастилия и Леон, където около 700 души бяха евакуирани, като продължиха пожарите и в северните региони Галисия и Астурия.

В Португалия по-ниските температури донесоха известно успокоение, а пожар в Пиодао беше потушен в началото на седмица след 12 дни. С над 60 000 изгорели хектара, Пиодао е най-големият горски пожар в страната, регистриран досега.

Изменението на климата прави горските пожари, горещите вълни и сушите по-чести и тежки - въпреки че превантивните мерки, като например почистването на земя от суха растителност, играят важна роля за ограничаването на пожарите, отбелязва Ройтерс.

Горските пожари в ЕС са довело до отделянето на 38 милиона тона въглероден диоксид от началото на 2025 г. досега, съобщи още EFFIS. Това е повече отколкото по същото време през която и да е година в историята, което поставя настоящата година на пътя да счупи годишния рекорд от 41 милиона тона.

Според последните данни на EFFIS, от началото на 2025 г. досега в България от пожари са изгорели площи в размер на 29 046 хектара, което се равнява на 0,02% от площта на нашата страната, докато за периода 2006-2024 г. средногодишният размер на изгорелите площи е бил близо 12 311 хектара, или 0,01% от територията на страната, която е с площ от над 11,1 милиона хекрата (обща площ от 11 158 767 хектара).

