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Борисов няма да задължава ГЕРБ да гласува

В ДПС пък се държат така, сякаш не забелязват, че се провеждат избори

Днес, 12:10
Лидерът на ГЕРБ отиде до Стара Загора, където даде брифинг с кмета Живко Тодоров (вляво) и зам.-шефа на партията Даниел Митов.
Скрийншот/Фейсбук на Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ отиде до Стара Загора, където даде брифинг с кмета Живко Тодоров (вляво) и зам.-шефа на партията Даниел Митов.

В ГЕРБ, също като миналата неделя, предпочитат да се занимават с подготовката на новите си партийни кадри в инициативата "Новите умове" и не обръщат особено внимание на президентските избори. Поредното мероприятие на партийната академия се провежда в Стара Загора, а герберите пуснаха видео на младежи, слушащи лекция на партийни шефове, с анонса, че "активността е на високо ниво", като очевидно нямаха предвид избирателната активност.

Лидерът Бойко Борисов се включи на живо, в компанията на кмета на града Живко Тодоров, и увери журналистите, че ще гласува, но без да поема същия ангажимент за ГЕРБ. "Когато не е поискана подкрепа, не мога да задължа партията да гласува", обясни той.

Борисов спомена очаквания проект на държавен бюджет ("Нямаме бюджет, защото най-вероятно не е за гледане"), обяви протестите в Западна Европа за проблем ("Европа дълго време водеше абсурдна социална политика. Мигрантите взимаха повече пари от пенсионерите и работещите хора. Тези протести ще направят още по-лошо място за живеене Европа"), а социолозите за "партийно зависими" ("Прогнозите им са наобратно на това, което се случва ... те не мерят социология; те мерят кой им се усмихва. Като видите, когато празнуват нещо, кои са гостите, ще разберете и какви са им прогнозите им").

С особена неприязън говори за напуснали ГЕРБ политици, които сега коментират положението на партията му – без да спомене имена. "Знайни и незнайни коментатори се явяват. Особено ако са били при нас, депутати, почват да ни дават оценка. Твоето CV почва, откакто си казал "Добър ден, Бойко". Ти нямаш друго! Във входа на блока не те познават!", каза Борисов.

В ДПС пък се държат така, сякаш въобще няма избори. Миналата неделя поддръжниците на Делян Пеевски открито призоваваха да не се гласува. А сега дори не споменават, че днес се провеждат избори.

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