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Борисов: Докладите на службите казват, че удареният с дрон кораб е превозвал войска

Днес, 11:47
Фейсбук

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с подробности от вчерашната среща на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) по повод ударените с дрон два търговски кораба в български води. Единият кораб потъна на 70 мили от Бяла. Няма и следа от екипажа, а операцията по издирването му бе прекратена вчера.

Борисов заяви, че не е доволен от докладите на службите, в които се твърди, че корабите са превозвали хора или войска. "Дали е вярно? Беше решено да се иска подводен дрон и да се види дали е така. Разказваха за претоварвания на петрол в Черно море, но нищо от това не върши работа за предизборната кампания, и както виждате, това не се коментира", заяви Борисов.

Борисов обясни, че ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС са искали в позицията на КСНС изрично да пише, че Русия е агресорът, но от "Прогресивна България" са искали по-сдържана формулировка, което  е довело до спорове. "Настоявах да се напише, че агресорът е Русия. А Мирчев настояваше държавата да застане зад производството на дронове с Украйна", каза герберският лидер. По думите на Борисов, Йотова е казала, че ако се появи повече информация по случая с корабите, ще бъде свикан нов КСНС. 

Той поиска от президента Йотова да разсекрети частта от стенограмата от вчерашната среща на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), на която са изказванията на политиците.

Вчера след разговорите в КСНС с представители на парламентарните групи и представители на правителството Йотова каза, че предложенията към изпълнителната и законодателната власт са били приети с три четвърти мнозинство, а три парламентарни групи са били против. Това обаче беше опровергано от "Продължаваме промяната", "Демократична България", "Възраждане" и ДПС, които твърдят, че не са подкрепили становището и следователно то е единствено намерение. 

"Коментарите (на партиите - б.а.) нямат нищо общо с това, което беше вътре. Дори вътре им казах, че после всеки ще преразкаже една част, която го интересува, за предизборната кампания. Апелирам към Йотова да разсекрети частта от стенограмата, в която говорят политиците, за да видите колко забавни са коментарите. Толкова миролюбив КСНС с шеги и закачки не е имало", каза Борисов на брифинг, излъчен във "Фейсбук".

А ако Йотова се съгласи, то тогава участниците в КСНС трябва да излязат и обяснят заедно пред медиите, за да покажат институционалност. 

Очаквайте подробности.

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Ключови думи:

КСНС, руски дронове, кораб, Черно море

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