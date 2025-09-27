Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят

Словесната престрелка между бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и президента Румен Радев продължава и днес. От националната среща на младежките ръководители на ГЕРБ в Панагюрище Борисов отговори на обвиненията на държавния глава, че не пускал министри на негови мероприятия.

"Аз ги пускам, ама те не искат да ходят. Защото няма нито едно мероприятие "обединителят" да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медийна, да ходят с него, но да не му задават въпроси", обяви Борисов. И продължи, че Радев "излиза, декламира си - хейт по правителство, по мен, по който си иска", после се обръща и си тръгва, без никой нищо да го пита. "Аз всеки ден в парламента по 20-30 минути ме разпитват за каквото им дойде на акъла. Имат право, правят го", продължи лидерът на ГЕРБ, забравяйки, че всъщност в парламента нормалният достъп на журналистите до депутатите е отрязан и общо взето се случва това, за което той обвинява Радев - те излизат, декламират си и си тръгват.

"Аз министрите ги пускам, но те няма как да стоят до човек, който вече се е превърнал в партиен лидер. Не разбрах вчера неговата нервност, злоба и омраза, която излъчваше", каза още Борисов, без да обясни като какъв точно един обикновен депутат, макар и партиен лидер "пуска" министрите.

След това нападна Радев за договора с "Боташ". Заради неизгодния договор с турската компания, сключен през 2023 г. от служебния кабинет на Гълъб Донев, под егидата на Радев, държавната "Булгаргаз" е в тежко финансово състояние. Оттогава досега само 11% от капацитета е използван за близо 100 млн. лв., но над 500 млн. са фактурирани на "Булгаргаз", по данни на министъра на енергетиката Жечо Станков.

"Просто запитах, когато си поканен да гледаш военните с дронове, днешният милион и 50 хиляди лева за "Боташ" от инфраструктурата за Панагюрище ли да го вземем? Вчерашният от лекарите ли да го вземем? По-онзиденшният от учителите ли да го вземем?", попита риторично Борисов. И обясни, че "договорът ни идва всеки ден за толкова - фактурите всеки ден са за по 1 млн. и 50 хиляди лева. "Арбитражът в Швейцария ще ни осъди", прогнозира лидерът на ГЕРБ.

И се възмути, че когато той пита Радев за "Боташ", президентът го пита къде са парите с чували за "Хемус". "Къде го чукаш, къде се пука?! Лотът на "Хемус" ще бъде пуснат и ще види къде са отишли чувалите. Но когато ми задаваш с въпрос, аз мога да отговоря с фактите", обяви Борисов.