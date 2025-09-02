Как бяха заметени истината и възмездието за магистрала “Хемус”

“…защо тези средства бяха дадени без да има разрешително за строеж? Това е големият въпрос, на който днес трябва да се отговори”.

2024 г, Борислав Гуцанов, тогава депутат, сега министър на социалната политика

“...по участък 4 и 5…влизат в графата незаконен строеж. Ако не създадем специален закон, ще трябва да налеем още пари за разрушаване върху десетки излети милиони, на което лично аз не съм привърженик”.

2022, Гроздан Караджов, тогава министър на регионалното развитие, сега министър на транспорта

“Съгласно практиката на ДНСК и документите, които аз съм установил, нито за този участък, нито за който и да е участък от магистрала „Хемус“ не е констатирано незаконно строителство съгласно Закона за устройството на територията."

2025, Иван Иванов, министър на регионалното развитие



------

Голямото замитане на нарушенията за магистрала “Хемус” почти приключи. Актовете за незаконно строителство в участъци 4 и 5 катастрофираха в съда. Очаква се всеки момент да излезе и решение по производството с теглените с чували пари по инхаус договорите. Самите инхаус договори ще останат като закононарушение само под формата на бележка под линия в съответния доклад на Сметната палата. Всеки момент се очакват разрешения за строеж на участъци 5 и 6. Този месец се очаква и пускането на първия готов участък от магистралата.

Това е равносметката от продължилата години наред сага с изгражданата рекордно дълго време магистрала. Не се очертава никой да понесе отговорност за нищо. Насред политическите скандали, довели до дългогодишно замразяване на работата, единственият резултат е, че договорите поскъпнаха драстично заради инфлация.

Тоталната катастрофа за истината и възмездието е възможна със съдействието на всички институции. Държавата не пожела да доведе докрай нито една сюжетна линия, малко вероятно е да го направи и прокуратурата. Как се заметоха нарушенията?

От незаконно към законно

Няколко различни правителства работиха по проект за изменения в закона за устройство на територията с цел въвеждане на режим на търпимост на изграждани незаконно от самата държава публични инфраструктурни обекти. Работата по измененията започна още през 2022 г., проектът бе внесен в НС през 2023 г. и очаквано катастрофира. Големият проблем се оказа не просто магистрала “Хемус” - която даде повод за изготвяне на измененията, но и всички останали незаконно градени държавни и общински обекти. Самите законодателни промени не бяха добре обмислени и бяха подложени на унищожителни критики. Въпросът защо се отваря широко вратата за незаконното строителство, вместо да се изготви списък с незаконните обекти и те изрично да се узаконят, обаче затвори темата като с вълшебна пръчка. След години усилия да се прокара ключова промяна в сектор "Строителство" настъпи пълно затишие - сигурен знак, че целта е била да се замете всичко под килима, а не през списъка да се видят реалните мащаби на тези нарушения. А накрая целият напън се оказа ненужен заради некадърно съставените наказателни постановления за незаконно строителство и изчезването на ключов запис от установяването му.

Никой не намери време за проверка на място

Решенията, с които административният съд в Ловеч сложи край на темата за издадените актове за незаконно строителство, са изключително интересни. През 2022 г. ДНСК обяви, че са издадени 11 наказателни постановления за установено незаконно строителство в участъци 4 и 5 и те са връчени на държавната “Автомагистрали” и 4 фирми с договори за тези участъци - "АБ“ АД, „Парсек Груп“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Водно строителство Благоевград“ АД.

От решенията на съда години по-късно става ясно, че наказателните постановления страдат от купища пороци. Оказа се, че никой в ДНСК не е намерил време и не е изпитал желание да провери на място обект, за който държавата възнамерява да плати стотици милиони левове. Наказателните актове са издадени по документи, като издаващият е черпил данни за извършените незаконни строителни дейности от един единствен източник - запис на фирма “Мапекс”. Съдът установи, че няма данни от кога са записите, кой ги е възлагал, дали са манипулирани. За капак последният поред регионален министър Иван Иванов обяви при изслушване в парламента през февруари т.г., че записът е изчезнал. Не се разбра някой търсил ли го е при фирмата, само на един носител ли го има и как точно е изчезнал.

Оказа се и че актовете са връчени в нарушение на изискването за двама свидетели, посочената в тях дата на извършване на нарушението се разминава с действителността - въобще учебникарски пример как да издадеш наказателно постановление, за което държиш обезателно да падне в съда. Е, постановленията паднаха. Изтекоха и давностните срокове за установяване на нарушенията, и други срокове за възможни юридически действия. Различни депутати през годините обясняваха как може да се предприеме едно или друго действие, но никой нищо не свърши.

Незаконни инхаус договори или дребна бележка под линия

Потънаха в нищото и констатациите за нарушаване на правилата на закона за обществените поръчки при възлагането на инхаус договори. Първото голямо нарушение при “Автомагистрали” бе именно това - сключването на директни договори с възложителя АПИ за извършване на дейности, за които фирмата няма капацитет и превъзлагането им без публично състезание на подизпълнители. Има много свидетелства, че “Автомагистрали” са били наясно с липсата на капацитет при възлагането на договорите и това черно на бяло се появи в доклада на Сметната палата, който отприщи скандала.

Още при представянето на нарушенията стана ясно, че на инспекторите на палатата им е било много трудно. По същество нарушението беше разяснено в бележка под линия на стр. 68 в доклада - или авторите са били притиснати, или са се страхували да твърдят нещо по-явно в самия документ. Законът за обществените поръчки през 2023 г. бе изменен, като превъзлагането на дейности по инхаус договори бе забранено, но “Хемус” отново се яви само повод за решението и като заварен случай остана извън приложното поле на закона. Никой не обясни през годините няма ли наистина юридическа възможност за разваляне на тези договори - особено за участъци, за които още не е ясно трасето.

Също толкова витиевато в стил “какво толкова” прозвуча и спорът между регионалния министър Иван Иванов и предшественичката му Виолета Комитова по темата представлява ли отнемането на хумусен слой незаконно строителство. Въпреки че това се счита за подготвителна дейност, Иванов се вкопчи в дефиницията на строеж и обяви, че отнемането на хумусен слой не представлява строеж. “Уважаема госпожо Комитова, в моя двор не е влизал никой да маха хумус. Вие сте забелязали, че махат такъв хумус във Вашия двор и не сте сигнализирали. Не знам какво друго да Ви отговоря! Това се е случило преди 4 години. Такава е фактическата обстановка. Не знам какво мога да направя вече по тази тема, наистина”, приключи спора министърът.

Последната развръзка ще са парите в чували

Всеки момент се очаква и окончателна развръзка по темата теглени пари с чували от един от изпълнителите на строителството. Досъдебното производство първоначално бе образувано срещу Борислав Колев за изтеглени 53 млн. лв. през мрежа от кухи фирми от парите, предназначени за строителството на магистрала “Хемус”. По това производство бяха разпитани огромен брой свидетели, като то самото е достойно за сериал. В края на 2023 г. прокуратурата съобщи, че девет лица са привлечени като обвиняеми за ръководене и участие в престъпна група, длъжностни присвоявания и пране на пари. Както “Сега” писа през юни, по тази част от делото "Хемус" са останали единствено 2 обвинения за пране на пари. Разследването сега е върнато в ГДБОП, която работи по него.

По последна информация на АПИ - от началото на август, последният документ по преписката е от 24 юли 2025 г. и е свързан с удължаване на срока. Рано или късно и тази страница ще бъде затворена. Така за публиката остава светлото бъдеще и обещанията за приключване на магистралата - през 2030 г. “Хемус” се строи от 4 октомври 1974 г.



