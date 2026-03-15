Бобоков: Най-богатият в България е Пеевски, а Борисов е на второ място

Голямата надежда ми е ПП-ДБ, стискам палци на Крум Зарков, а Румен Радев е мъдър човек, смята още бизнесменът

15 Март 2026
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Пламен Бобоков

"Отдавна бизнесмените в България не са най-богатите хора. Най-богатите хора са политиците. На първо място това е Пеевски, на второ - Борисов". Това заяви в интервю БНР бизнесменът Пламен Бобоков. През последните години той има няколко обвинения от прокуратурата, които смята за преследване и репресия от страна на санкционирания от САЩ и Великобритания политик и партиен лидер.

"Нямам планове да влизам в политиката. Обществото не е готово да приеме бизнесмен, който да е политик", смята Бобоков.

"ПП-ДБ са моята най-голяма надежда. Не само трябва да се представят добре, а да изпреварят ГЕРБ, за да има една стабилна коалиция в бъдеще, за да може да се измете и Борисов, и Пеевски завинаги от лицето на България. Стискам палци и на Крум Зарков, независимо от моите десни убеждения. Той е един много интелигентен млад политик с голямо бъдеще. Дано БСП да намери своя път. България има нужда от една стабилна лява партия, която да участва в управлението", обяви Бобоков.

"Време е добрите политици да загърбят своето его и всякакви видове комплекси, да се обединят. Ако те пропуснат шанса да направят правителство, това означава нови избори и отново да се върне властта в ръцете на Борисов и Пеевски”, смята още бизнесменът и добавя: "Съюзът на добрите може да се счупи само ако егото надделее. Но Румен Радев е мъдър човек. Смятам, че няма да допусне такава грешка. Асен Василев също е достатъчно интелигентен."

Ключови думи:

Пламен Бобоков, Делян Пеевски

