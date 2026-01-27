Бивш полицай свидетелства срещу Кирил Петков в съда

Бивш полицай от Главна дирекция "Национална полиция" свидетелства срещу бившия премиер Кирил Петков по делото за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиарката Севделина Арнаудова. Според Цветан Йоцов арестите, които се случиха през март 2022 г., са били обсъждани в Министерския съвет с Петков, предаде БНТ.

Тогавашният служител на полицията разказа още, че по преписката се е работило дълго и свършеното всяка седмица се докладвало на ръководството на дирекцията. Било преценено, че трябва да има сведения от бизнесмена Васил Божков, който по това време бил в Дубай.

В деня преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд с колегите му били повикани в сградата на Министерския съвет, където в заседателната зала били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вицепремиер Асен Василев.

Именно на тази среща е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата. После били обсъдени и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани. Както е известно делото беше образувано в условията на неотложност с разпит на Кирил Петков. Самото разследване, по което тримата бяха задържани, беше прекратено безславно от самата прокуратура, която изначално обяви действията на МВР за незаконни.

ОБВИНЕНИЕТО

Прокуратурата твърди, че Кирил Петков е превишил властта си на министър-председател, като разпоредил на началник и на зам.-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването" на националната полиция, както и на главен разследващ полицай в отдела. Тогавашният лидер на ПП им е наредил да образуват веднага досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия, както и производството да започне с първо действие по разследването с разпит на самия Петков в качеството на свидетел, без да са налице основания за това.

Държавното обвинение твърди, че нарушение на закона е и нареждане на Петков на полицаите да извършат претърсване и изземване в тъмната част на денонощието в жилищата на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова без предварително разрешение на съда, без да има основания за неотложност и без тези действия да са единствена възможност за събиране и запазване на доказателства.

Петков е обвинен и за това, че като премиер е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция "да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова". Така той има за цел да "причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото" и от това били "настъпили значителни вредни последици за държавата - уронване на престижа на изпълнителната власт", твърди прокуратурата.

Срещу Петков има и второ дело, по което той също вече е подсъдим. По него бившият лидер на ПП и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

ПРЕДИ ДЕЛОТО

Преди да влезе в съдебната зала, Петков отрече пред журналисти да планира нов политически проект, предаде БНР.

"Продължаваме промяната" е моята партия. Аз я подкрепям! Човек, когато има кауза, не трябва да бъде на депутатската скамейка, за да помага на партията си и на държавата", каза Петков.

На въпрос с какво ще се заеме Петков, той отговори, че тясната му специалност е конкурентоспособност и се занимава с бизнес, както и че ще помогне в кампанията на партията си, в наблюдението да не се крадат гласове, а в бизнеса - пак ще сложи България на световната карта.

Петков каза, че наблюдателите на партията ще бъдат в най-рисковите секции, ще наблюдават всяка бюлетина, ако "хартиените бюлетини останат по този начин", ще наблюдават всеки кандидат в листите дали ще се опитва да влияе на хората да гласуват свободно.