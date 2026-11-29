Снегът парализира железниците 70 влака бяха отменени днес, а други 45 се движат със закъснения към 16:00 ч. заради усложнената зимна обстановка. След часове на хаос и огромни закъснения, днес движението бе възстановено в по-голямата част от железопътната мрежа. Част от влаковете обаче се движат с променени маршрути заради блокирани участъци, липса на напрежение в контактната мрежа, паднала скална маса и др. От БДЖ съобщиха пред "Сега", че на всички гишета за продажба на билети са дадени указания да се връщат пари на хората, които се откажат от пътуване.

Най-големите проблеми се случиха с нощните влакове. Бързият влак БВ 2627 от София за Варна с 200 пътници закъса в района на гара Елисейна. Инцидентът е станал в 3.39 минути тази нощ. Ситуацията е сериозна, потвърди областният управител на Враца Росен Михайлов, който първоначално заяви, че влака е дерайлирал, но после се оказа, че инцидента е заради провиснали и паднали клони върху железния път, съобщи БДЖ. „Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Никой нищо не ни казва, просто стоим тук“, съобщиха пътници от влака, които изкараха цяла нощ във влака. Имаше съобщение, че движението е било възстановено в 8:45 ч тази сутрин, но и в момента влакът е в Елисейна, а БДЖ издирва автобуси за да извози пътниците. Има съобщения за втори закъсал влак по същата линия, с което на практика линията София - Варна е блокирана и в двете посоки. Вторият влак потеглил от Мездра в 9:15 ч., но контактната мрежа е била съборена и влакът е спрял.

Има много други закъсали влакове. Влак 2626 се движи със закъснение 458 мин., ПВ 20131 - с 250 мин. София - Бургас БВ 3621 се движи със закъснение 244 мин., показват данните на БДЖ радар.

От НКЖИ съобщават:

Заради обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия е преустановено движението на влаковете в няколко железопътни участъка:



* От 3:10 ч. между гарите Елисейна и Мездра – по път № 1 и път № 2 по направление София - Варна.

* От 5:30 ч. между гарите Оризово и Свобода – по направление Пловдив – Стара Загора.

Към момента е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 в участъка Елисейна - Мездра.



Във връзка с възникналата ситуация уточняваме, че вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра. За пътниците е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка. По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. В момента се организира раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.



Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение.



Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник – София.



Всички аварийни екипи на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.



Призоваваме пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете.